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ВЦИОМ фиксирует снижение негатива россиян по отношению к мигрантам
Общество
ВЦИОМ фиксирует снижение негатива россиян по отношению к мигрантам
Невские Новости  /  Степан Яцко

Советник генерального директора ВЦИОМ, член общественного совета Федерального агентства по делам национальностей, специалист по вопросам управления миграционными процессами Елена Михайлова рассказала о позитивной динамике в восприятии россиянами рабочих мигрантов и положительных эффектах, которые имеют программы поддержки рождаемости в РФ.

«В целом за последние годы наблюдается позитивная динамика в восприятии присутствия мигрантов на российском рынке труда. Если раньше было больше негативных суждений и говорили, что они занимают наши рабочие места, то за последние 10 лет сформировалось представление, что мигранты выполняют те функции и работают чаще всего в тех сферах, на которые не претендуют россияне», — рассказала Елена Михайлова. 

Мнение, что мигранты отнимают работу у местных жителей, по словам эксперта, разделяют 44% россиян, а 37% с этим не согласны. Негативно к мигрантам по-прежнему относится 41% россиян. Причина — высокий процент преступлений, совершенных с участием мигрантов, и позиции СМИ, которые акцентируют внимание на этой проблеме. 

По информации ВЦИОМ, с 2005 года с 63% до 57% снизилась доля тех, кто видит связь между ростом преступности и количеством мигрантов.

«Хотелось бы видеть более активную динамику, но на этот показатель оказало влияние то, что во время пандемии многие мигранты не могли уехать, остались без работы и, как обсуждалось в СМИ, наблюдался рост преступности в этих группах», — пояснила эксперт.

Довольно настороженно россияне относятся к возможному сокращению рабочих мест за счет внедрения роботизированных систем.

«Замену людей на роботов на рабочих местах не поддерживает 51% россиян. 37% поддерживают эту тенденцию. Но надо сказать: чем выше уровень образования респондентов, тем больше доля тех, кто позитивно относится к этим процессам. В среде людей со средним образованием только каждый пятый позитивно относится к роботизации. В среде людей с незаконченным высшим и высшим образованием — уже 48%. То есть практически каждый второй считает, что это хороший тренд и его надо развивать», — рассказала Елена Михайлова.

ВЦИОМ фиксирует снижение негатива россиян по отношению к мигрантам
innopolis.com / Иннополис

По мнению эксперта, тренд на роботизацию и привлечение мигрантов в различные сферы экономики сохранится, поскольку Россия по-прежнему испытывает большие проблемы с демографией.

«Автоматизация и роботизация процессов, которые на производстве выполняют люди, действительно может частично эту проблему решить», — отметила Елена Михайлова.

Позитивно оценивает эксперт меры, которые предпринимает российское руководство для стимулирования рождаемости.

«Сама повестка и обозначение государством значимости демографии, семьи и рождения — уже это формирует некие установки и приоритеты. У нас уже преодолен негативный стереотип в отношении многодетных семей. Безусловно, эти меры особенно важны для тех семей, которые находятся в не очень благополучном состоянии или на пороге принятия решения о рождении ребенка. Возможность получения поддержки со стороны государства хотя бы для того, чтобы обеспечить на каком-то этапе достойное, комфортное пребывание ребенка в молодой семье, позитивно влияет на выбор молодых семей», — считает Елена Михайлова.

Социолог спокойно относится к миграции молодых людей в зарубежные страны с целью получения образования и профессиональных навыков.

«Это мировая тенденция. Молодежь во всем мире очень мобильная и воспринимает миграцию не фатально», — считает эксперт.

По ее словам, большинство молодых людей в конечном итоге возвращаются в Россию и способствуют развитию новых направлений в бизнесе.

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Все новости / Общество / ВЦИОМ фиксирует снижение негатива россиян по отношению к мигрантам
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