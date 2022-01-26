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Школьник в Тольятти выдумал историю о своем похищении
Общество
Школьник в Тольятти выдумал историю о своем похищении
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 26 января. В ГУ МВД России по Самарской области разобрались в истории с «похищением» на школьной площадке в Тольятти.

Сотрудникам регионального МВД пришлось проверять информацию в соцсети о попытке похищения 11-летнего школьника неизвестной женщиной около одной из школ. Полицейские отыскали мальчика и в присутствии мамы он сознался, что придумал эту историю для того, чтобы мама быстрее приехала с работы и забрала его из школы. Сотрудники по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу, сообщает СОВА.

Ранее ФАН сообщал о расследовании уголовного дела в отношении жителя Владимирской области. Он обвиняется в похищении ребенка, сексуальном насилии и изготовлении порнографии. Живого мальчика удалось вернуть родителям через несколько недель после похищения, ему была оказана квалифицированная помощь.

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