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Malijet: жители Мали получили от России шесть партий гуманитарного груза в январе 2022 года

Весь мир
Malijet: жители Мали получили от России шесть партий гуманитарного груза в январе 2022 года
Mali actu  /  Сейду Кулибали

Бамако, 26 января. Россия отправила в Мали шесть партий гуманитарного груза в 2022 году, сообщает Malijet.

«Поставки передают в учебные заведения, после чего раздают детям. Подарки из Москвы получают школьники и дошкольники. Руководители образовательных учреждений благодарят Россию за добрый жест и высоко ценят инициативу, которая играет важную роль в укреплении отношений между дружественными странами. Дети в восторге от сладостей. Они никогда раньше не пробовали русскую еду», — говорится в статье.

Жители положительно относятся к развитию сотрудничества между Бамако и Москвой. Малийцы надеются, что в будущем государства выйдут на новый уровень в экономической, политической, военной, культурной и других областях.

Malijet: жители Мали получили от России шесть партий гуманитарного груза в январе 2022 года
mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия окажет Мали комплексную поддержку в борьбе с боевиками:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Через два месяца после выступления главы внешнеполитического ведомства Москва выполнила обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало правительству Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.

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