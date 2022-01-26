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Некоторым россиянам могут предоставить выплату в размере 12 тысяч рублей

Экономика
Некоторым россиянам могут предоставить выплату в размере 12 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 января. Минимальный размер пособия по безработице может вырасти в России до 12 тысяч рублей.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что пособие в 12 тыс. рублей должно предоставляться государством тем, кто лишается постоянной работы.

Данный проект закона уже был рассмотрен на заседании Государственной думы во вторник, 25 января. Некоторые эксперты считают, что документ могут принять в ближайшем будущем.

В настоящее время выплата по безработице по минимальной планке составляет 1500 рублей. Допустимый максимум по пособию — 12 130 рублей. Однако авторы проекта убеждены, что минимальный и максимальный размер поддержки должны быть увеличены. В частности, минимальный уровень предлагается поднять до 12 130 рублей, а «потолок» сдвинуть до 24 260 рублей. Помимо этого, справедливороссы выступают за введение альтернативного механизма индексации, по которому она будет проводиться по уровню наблюдаемой инфляции.

Следующий месяц станет временем для индексации сразу нескольких социальных выплат в России. Соответствующий перечень приводит издание «Московский Комсомолец».

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