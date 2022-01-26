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Брянский чиновник поплатился за поддержку антиваксеров и бойкот прививок
Общество
Брянский чиновник поплатился за поддержку антиваксеров и бойкот прививок
pixabay.com  / 

Брянск, 26 января. Служащий правительства Брянской области не смог обжаловать в суде вынесенное ему дисциплинарное наказание.

Получив замечание на работе за агитацию в пользу отказа от вакцинаций, чиновник подал иск в суд, требуя отмены приказа администрации губернатора и правительства Брянской области, а также претендуя на получение компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Однако суд доподлинно установил, что заявитель, являясь госслужащим Брянской области, создал группу в социальной сети «ВКонтакте» и разместил там видеообращение «Брянск против принудительной вакцинации!», сообщают «Брянские новости».

Отмечается, что чиновник допустил публичные высказывания, суждения и оценки, ставящие под сомнение необходимость проведения прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19. При этом госслужащий распространял необоснованную информацию о понудительных действиях руководителей по вакцинированию. С учетом вышеизложенного суд отказал ему в удовлетворении иска и выплате компенсации.

Ранее ФАН сообщал о реакции известного врача и телеведущего Александра Мясникова на позицию противников вакцинации от коронавируса. По словам Мясникова, все доводы противников прививок являются «вопиющей безграмотностью и словоблудием».

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суд чиновник антиваксеры
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