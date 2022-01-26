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Бабиков выиграл серебро ЧЕ по биатлону в индивидуальной гонке

Спорт
Бабиков выиграл серебро ЧЕ по биатлону в индивидуальной гонке
Global Look Press  /  Kalle Parkkinen

Арбер, 26 января. Российский биатлонист Антон Бабиков завоевал серебро в индивидуальной гонке на первенстве Европы, которое проходит в германском Арбере.

Бабиков преодолел дистанцию 20 км без промахов на четырех огневых рубежах за 51 минуту 43,7 секунды. Первым пришел представитель Норвегии Сверре Дален Аспенс — 51 минута 32,1 секунды. Тройку замкнул немецкий биатлонист Маттиас Дорфер.

Ранее Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Серебро досталось норвежцу Тарьей Бе, который отстал от россиянина на 9,7 секунды.

Тренерский штаб сборной России не включил Бабикова в основной состав на предстоящую Олимпиаду. Биатлонист отправится в Пекин в числе запасных.

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Все новости / Спорт / Бабиков выиграл серебро ЧЕ по биатлону в индивидуальной гонке
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