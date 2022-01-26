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Обильный снегопад обрушился на горные регионы Ливии

Весь мир
Обильный снегопад обрушился на горные регионы Ливии
pixabay.com  /  Hans

Аль-Байда, 26 января. Ливийский Национальный метеорологический центр объявил о продолжении обильного снегопада в регионах муниципалитета Аль-Джебель аль-Ахдар.

Непривычно холодная погода на северо-востоке страны наблюдается со вчерашнего дня. Осадки покрыли большую часть районов. Наиболее затронутыми стихией оказались Аль-Файдия, Сиди-эль-Хамра, Аль-Кайкиб, Балкас, Аль-Кубба, Шахат и столица муниципалитета город Аль-Байда.

 

 

Подобное явление нечасто можно встретить в данной местности. Пользователи социальных сетей активно публикуют фотографии, изображающие мокрый снег и заваленные в сугробах автомобили и дома.

 

 

В Национальном метеорологическом центре заявили, что в ночное время суток ожидается падение температуры воздуха до минусовых показателей. Особенно это касается горных и пустынных районов.

Столь сильным переменам погоды предшествовал долгий засушливый период. Отсутствие осадков даже вынуждало местных жителей совершать коллективную мусульманскую молитву о привлечении дождя.

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ливия
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