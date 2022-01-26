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Журналист Богданов объяснил, почему CNN уже называет Харьков городом в России

Политика
Журналист Богданов объяснил, почему CNN уже называет Харьков городом в России
dr.city.kharkov.ua  /  Департамент реєстрації Харківської міської ради

Вашингтон, 26 января. Крупнейшие телеканалы США настолько запутались, пытаясь «продать» миру историю с нападением на Украину, что допускают даже самые банальные ошибки, вроде российского Харькова в одном из последних «украинских сюжетов».

Хотя вполне возможно, что некоторые журналисты и редакторы, а также их заказчики из политической элиты просто догадываются, чем в конце концов закончится попытка спровоцировать Россию на жесткий ответ по «украинскому вопросу». Больше всего, это, конечно, похоже все-таки на путаницу, обусловленную тем, что даже флагманам американской пропаганды уже глубоко плевать на украинскую тему. Они автоматически отрабатывают заказ, не заботясь хотя бы о минимальной правдоподобности.

На возможно пророческий ляп американского медиа-гиганта CNN внимание подписчиков канала «Соловьев LIVE» обратил глава офиса ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, отметив, что США зашли в тупик в проекте разжигания большого конфликта на Украине. Даже пропагандисты уже не верят, что в этой истории Вашингтону удастся победить. Поэтому они и относятся к своей работе, спустя рукава, о чем и свидетельствует российский Харьков в сюжете CNN. Может быть телегигант выдал пророчество, но авторы этого ляпа явно ни о чем подобном не задумывались.

Журналист Богданов объяснил, почему CNN уже называет Харьков городом в России
wikipedia.org / Ken Lund / CC BY-SA 2.0

«Каждый день CNN пытается впихнуть американцам свою историю с нападением на Украину. Мол, мы должны поддержать Киев и защитить демократию. Но они уже настолько сами не верят в свои сказки, что появляются такие ляпы как российский Харьков на одной из карт в сюжете. Это отчего происходит? От того, что у них уже нет никакой эмпатии к тому что происходит и что они делают. Вот и называет CNN Харьков уже российским. Это наглядный признак полной деградации этой пропагандистской кампании», — объяснил поведение американских коллег журналист.

Богданов также отметил, что в Вашингтоне так же относятся к своему «украинскому проекту». По сути, это разжигание уже достигло цели и наполнило кошельки заинтересованных в нагнетании истерии. Им уже все равно, будет ли война, или конфликт предотвратят дипломатическими методами. Главные лоббисты «нападения» уже заработали свое и даже особо не скрывают коррупционной составляющей всего этого спектакля. Журналист добавил, что провел небольшое собственное расследование и выяснил, что, к примеру, глава Пентагона Остин еще не так давно возглавлял компанию по производству пресловутых ПТРК Javelin, а глава Госдепа Блинкен был совладельцем его доли в другой компании по производству оружия. Таких лоббистов войны в Вашингтоне хватает и все они уже не против свернуть свой украинский проект, но жажда наживы не дает остановиться.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский отреагировал на планы Израиля эвакуировать из Украины тысячи евреев.

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Все новости / Политика / Журналист Богданов объяснил, почему CNN уже называет Харьков городом в России
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