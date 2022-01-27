Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 02:15
02:02
Политика
Ведущий Гутфельд: американцы избавились от Трампа, но их жизнь стала хуже
02:02
Политика
Депутат Никонов указал на отрицательный характер ответа Запада на предложения России
02:00
Политика
«Банально кончились «гроши»: почему Зеленский начал отрицать тезис о «российской угрозе»
01:55
Политика
Глава ДНР Пушилин оценил эвакуацию американских послов из Киева
01:45
Общество
Иммунолог Жемчугов: «Омикрон» может стать последним вариантом коронавируса среди людей
01:37
Политика
Козак указал на недопустимость маневров НАТО у границ России
01:31
Политика
Пушилин заявил об отсутствии у ДНР данных о возможных диверсиях НАТО и Киева в Крыму
01:23
Политика
Козак назвал поставки оружия из США на Украину «военным удушением» Донбасса
01:20
Общество
Эксперт Биезбардис рассказал о возможности «купить» стаж для пенсии
01:01
Политика
CNN: Вашингтон предоставил Киеву копию ответа на предложения Москвы по безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Банально кончились «гроши»: почему Зеленский начал отрицать тезис о «российской угрозе»

Политика
«Банально кончились «гроши»: почему Зеленский начал отрицать тезис о «российской угрозе»
Федеральное агентство новостей  / 

Украинские власти «готовятся к войне», но почему-то забыли про тарифы на газ и холодную зиму, а также полное отсутствие пенсий и зарплат у населения своей страны. Об этом в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

По его мнению, милитаристская риторика Киева вышла тому боком: иностранные дипломаты покидают страну, гривна рушится, а экономика стагнирует.

«Ситуация настолько критическая, что вчера к нам в парламент пришел министр обороны (наш главный «ястреб»!) и уговаривал депутатов сказать людям, что никакой войны не будет, — рассказал политик. — Вы только вдумайтесь в это! Еще два дня назад он гордо тряс погонами и болтал про войну, а теперь утверждает прямо противоположное, потому что банально кончились «гроши»!»

Рабинович заявил, что ситуацией тут же воспользовались националисты, которые до этого были отодвинуты на второй план.

«Работать же никто не хочет — вот и вооружаются! — заметил депутат. — Такая вот у нас тут «свадьба в Малиновке».

«Банально кончились «гроши»: почему Зеленский начал отрицать тезис о «российской угрозе»
Федеральное агентство новостей /

По словам парламентария, истерия Запада по поводу якобы грядущего «нападения России» настолько сильно ударила по позициям президента Владимира Зеленского, что он вынужден опровергать все заявления американских и европейских политиков относительно «российской угрозы».

«Это же ему, а не Джозефу Байдену надо кормить украинский народ! — подчеркнул Рабинович. — А как это делать, если экономика рухнет? Ведь все идет именно к этому!»

Ранее политолог Александр Рар призвал Францию и Германию «не проспать» конфликт на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Банально кончились «гроши»: почему Зеленский начал отрицать тезис о «российской угрозе»
россия сша украина зеленский рабинович 60 минут
Комментировать