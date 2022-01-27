«Банально кончились «гроши»: почему Зеленский начал отрицать тезис о «российской угрозе»

Украинские власти «готовятся к войне», но почему-то забыли про тарифы на газ и холодную зиму, а также полное отсутствие пенсий и зарплат у населения своей страны. Об этом в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1» заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

По его мнению, милитаристская риторика Киева вышла тому боком: иностранные дипломаты покидают страну, гривна рушится, а экономика стагнирует.

«Ситуация настолько критическая, что вчера к нам в парламент пришел министр обороны (наш главный «ястреб»!) и уговаривал депутатов сказать людям, что никакой войны не будет, — рассказал политик. — Вы только вдумайтесь в это! Еще два дня назад он гордо тряс погонами и болтал про войну, а теперь утверждает прямо противоположное, потому что банально кончились «гроши»!»

Рабинович заявил, что ситуацией тут же воспользовались националисты, которые до этого были отодвинуты на второй план.

«Работать же никто не хочет — вот и вооружаются! — заметил депутат. — Такая вот у нас тут «свадьба в Малиновке».

Федеральное агентство новостей /

По словам парламентария, истерия Запада по поводу якобы грядущего «нападения России» настолько сильно ударила по позициям президента Владимира Зеленского, что он вынужден опровергать все заявления американских и европейских политиков относительно «российской угрозы».

«Это же ему, а не Джозефу Байдену надо кормить украинский народ! — подчеркнул Рабинович. — А как это делать, если экономика рухнет? Ведь все идет именно к этому!»

Ранее политолог Александр Рар призвал Францию и Германию «не проспать» конфликт на Украине.