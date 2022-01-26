Историк Зюсс обнулил шансы США реализовать «ядерный план "Барбаросса"» в отношении России

Вашингтон, 26 января. США пересмотрели свою ядерную стратегию в отношении России, поэтому теперь американцы ориентируются не на сдерживание оппонента, а на его моментальное уничтожение.

Американский историк и писатель Эрик Зюсс в публикации для издания Strategic Culture (SG) пишет, что США пытаются достичь ядерного превосходства над Россией. По его словам, именно поэтому американцы активно модернизируют свои стратегические силы. Вашингтон всерьез рассчитывает на победу в гипотетической ядерной войне, передает «ПолитРоссия».

Эксперт объяснил, что американская стратегия применения ядерного арсенала напоминает план «Барбаросса», разработанный нацистской Германией в годы Великой Отечественной войны для быстрой победы над СССР. В то время ядерного оружия еще не существовало, однако общая концепция операции также подразумевала глобальное превосходство по вооружениям и блицкриг.

Примечательно, что Зюсс обнулил шансы США реализовать «ядерный план "Барбаросса"» в отношении России. Он напомнил, что американцы забыли учесть главное – Россия после завершения Второй мировой войны не сидела сложа руки. Сегодня у нее есть гиперзвуковое оружие, о котором в Вашингтоне могут только мечтать. Наличие мощных боевых систем обеспечит Москве преимущество. Никакая стратегия ядерного превосходства не поможет США победить РФ.

Ранее сообщалось, что Вашингтон должен пересмотреть ядерную доктрину из-за возрастающего напряжения в отношениях с Москвой. Специалисты неоднократно отмечали, что в ядерном противостоянии не может быть победителя, передает «Царьград».