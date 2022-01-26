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Новые коронавирусные ограничения введут в Ростовской области с 29 января
Общество
Новые коронавирусные ограничения введут в Ростовской области с 29 января
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ростов-на-Дону. 26 января. Новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса планируют ввести в Ростовской области. Сократится оказание плановой медпомощи, предприятия отправят часть сотрудников на удаленку, а танцевальные залы и вовсе перестанут работать. Об этом в ходе заседания областного правительства сообщил глава региона.

По словам губернатора, сложившаяся обстановка требует срочных дополнительных мер. С учетом ситуации около 30% сотрудников регионального государственного аппарата перейдет на удаленную работу. Также сократится оказание плановой медицинской помощи, будет приостановлена работа танцевальных залов и площадок, сокращена заполняемость предприятий общественного питания, отменены спортивные мероприятия и приостановлена работа детских секций и кружков.

Василий Голубев отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе осложняется с каждым днем. За минувшие сутки в области выявлено более тысячи заболевших, что является абсолютным рекордом за всю историю пандемии.

Планируется, что документ будет подписан в ближайшее время и вступит в силу с 29 января текущего года. Он будет действовать до конца февраля, но окончательное решение по срокам ограничений будет принято исходя из ситуации.

Ранее ФАН сообщал, что согласно предписанию главного санитарного врача региона в донской столице могут ужесточить коронавирусные ограничения. На долю Ростова-на-Дону приходится 36,8% от числа выявленных зараженных в регионе поэтому необходимо усилить контроль масочного режима и обратить особое внимание на допуск граждан к различным объектам по QR-кодам.

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ростовская область коронавирус ограничения covid-19
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