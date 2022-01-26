Отбывающая на олимпиаду керлингистка Ковалева зачислилась в Росгвардию

Санкт-Петербург, 26 января. Чемпионка Европы по керлингу Алина Ковалева ответила на призыв Росгвардии. Спортсменка торжественно приняла присягу и получила воинское звание рядового незадолго до участия в зимних Играх-2022.

Алина Ковалева готовится представить Россию на Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля. Перед этим керлингистка посетила отделение Северо-Западного округа Росгвардии. Чемпионка Европы получила военную форму и приняла присягу на торжественной церемонии в Петербурге.

Генерал-майор Эльхан Нагиев поздравил спортсменку с пополнением состава рядовых. Он также пожелал ей успехов на выступлении в рамках Олимпиады, передает пресс-центр Северо-Западного округа Росгвардии.

После церемонии Ковалева отправилась на предолимпийский карантин. Международный Олимпийский Комитет изменил ряд мер безопасности в преддверии соревнований. Так, спортсмены проведут на изоляции минимум 10 дней, зато срок «близкого контакта» сократили до недели. В этот период участники сборных будут сдавать ПЦР-тесты дважды в день.