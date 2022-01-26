Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 17:05
17:04
Политика
Сенатор Джабаров предупредил США о серьезных последствиях санкций против Путина
17:03
Экономика
Показатели годовой инфляции в Марий Эл оказались ниже, чем в среднем по ПФО
17:01
Политика
CNN: Белый дом уже сегодня может ответить на предложения России по гарантиям безопасности
17:00
Общество
Президент России посетит Пискаревское кладбище в День снятия блокады Ленинграда
16:56
Общество
Эколог Шевчук раскритиковал идею создания в России мусоросжигательных заводов как в Европе
16:54
Политика
Лавров заявил, что генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
16:53
Общество
Путин назвал отсутствие взаимного признания вакцин препятствием для деловых контактов с ЕС
16:52
Общество
Новые коронавирусные ограничения введут в Ростовской области с 29 января
16:49
Политика
Баранец: США боятся посеять раздор в НАТО ответом на предложения России по безопасности
16:49
Экономика
Австралия готова заменить Россию на газовом рынке Европы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Отбывающая на олимпиаду керлингистка Ковалева зачислилась в Росгвардию

Общество
Отбывающая на олимпиаду керлингистка Ковалева зачислилась в Росгвардию
Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Санкт-Петербург, 26 января. Чемпионка Европы по керлингу Алина Ковалева ответила на призыв Росгвардии. Спортсменка торжественно приняла присягу и получила воинское звание рядового незадолго до участия в зимних Играх-2022.

Алина Ковалева готовится представить Россию на Олимпийских играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля. Перед этим керлингистка посетила отделение Северо-Западного округа Росгвардии. Чемпионка Европы получила военную форму и приняла присягу на торжественной церемонии в Петербурге.

Генерал-майор Эльхан Нагиев поздравил спортсменку с пополнением состава рядовых. Он также пожелал ей успехов на выступлении в рамках Олимпиады, передает пресс-центр Северо-Западного округа Росгвардии.

После церемонии Ковалева отправилась на предолимпийский карантин. Международный Олимпийский Комитет изменил ряд мер безопасности в преддверии соревнований. Так, спортсмены проведут на изоляции минимум 10 дней, зато срок «близкого контакта» сократили до недели. В этот период участники сборных будут сдавать ПЦР-тесты дважды в день.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Отбывающая на олимпиаду керлингистка Ковалева зачислилась в Росгвардию
росгвардия олимпиада ковалева
Комментировать