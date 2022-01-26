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Путин подчеркнул надежность поставок российского газа в Италию

Экономика
Путин подчеркнул надежность поставок российского газа в Италию
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 января. Россия остается надежным поставщиком газа для Италии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями итальянского бизнеса.

Он отметил, что «Газпром» работает с итальянскими энергокомпаниями по долгосрочным контрактам. По словам российского лидера, это обстоятельство делает цену газа ниже, чем на спотовом рынке. Путин добавил, что в прошлом году объем поставок газа из РФ в Италию был выше, чем в 2020 году.

Президент ранее заявил, что Россия к 2060 году сможет достичь углеродной нейтральности. Он рассказал, что на базе ветрогенерации в Мурманске будет произволиться «зеленый» водород для экспорта в страны Европы. По словам Путина, инвестиции Италии в строительство ветропарков составляют около 500 млн евро.

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