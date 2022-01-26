Эксперт Михайлова рассказала о преимуществах дальневосточного рынка труда

Санкт-Петербург, 26 января. Член Научного совета РАН по проблемам этничности Елена Михайлова рассказала в ходе эфира Медиагруппы «Патриот», какие тренды сейчас актуальны на российском рынке труда.

Специалисты собрались на полях медиацентра «Патриот», чтобы обсудить современные тенденции на трудовой бирже России. Эксперты затронули множество вопросов, включая то, каким был для сектора прошедший год, какие профессии будут нужны в этом году, а также наблюдаются ли в стране какие-либо миграционные настроения.

Советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова убеждена, что одним из перспективнейших направлений в РФ с точки зрения трудоустройства является Дальний Восток. По мнению эксперта, многие молодые люди сейчас стремятся попасть туда, чтобы получить новый опыт, эмоции и впечатления. При этом она подметила, что молодежь не преследует цель получения зарплаты на уровне 200-300 тыс. рублей.

Как отмечает член Общественного совета Федерального агентства по делам национальностей, в основном данная категория населения стремится заработать там максимум на 10-20 тыс. рублей больше, потому что основной задачей является не «космическая» зарплата. Михайлова оценивает пожелания молодежи на уровне 70-90 тыс. рублей, а более взрослые граждане нацелены на заработную плату уже в районе 100-120 тыс. рублей.

Дальний Восток обладает множеством бонусных преимуществ, способных завлечь россиян из разных уголков страны, указывает специалист по вопросам управления миграционными процессами. Она объясняет это тем, что данный рынок очень перспективен и дает возможности самореализации. Кроме того, свой положительный эффект оказывает и «Дальневосточный гектар». Особенно подобная программа заинтересует начинающих бизнесменов и фермеров, уверена Михайлова.

Основные зоны притяжения на трудовой бирже сегодня — это Москва, Санкт-Петербург, а также Краснодар. В ближайшем будущем в этот перечень может войти Крым, констатирует участница эфира. Неплохую динамику рынка труда демонстрирует и Калининградская область.