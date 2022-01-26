Blizzard начала собирать команду для разработки новой игры

Вашингтон, 26 января. Гейм-студия Blizzard объявила о запуске игры в жанре survival, сюжет которой развернется в новой уникальной вселенной. Компания призвала разработчиков присоединиться к работе над проектом.

Игра будет адаптирована для консолей и компьютеров. Кроме того, она никак не будет связана с флагманами студии Diablo, Overwatch и Warcraft. По словам компании, проект будет представлять собой игру на выживание. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте Blizzard.

Представители студии также сообщили, что начали набор команды для работы над амбициозным проектом. Студия оказалась заинтересована в художниках, дизайнерах и программистах. Дата выхода неанонсированной игры пока неизвестна.

Работа над проектом началась вскоре после масштабной сделки с компанией Microsoft. Техногигант купил игровую студию за внушительную сумму в 68,7 млрд долларов.