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Blizzard начала собирать команду для разработки новой игры

  /   Обновлено: 26 января 2022 15:28
Общество
Blizzard начала собирать команду для разработки новой игры
Prt Scr blizzard.com  /  BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED

Вашингтон, 26 января. Гейм-студия Blizzard объявила о запуске игры в жанре survival, сюжет которой развернется в новой уникальной вселенной. Компания призвала разработчиков присоединиться к работе над проектом.

Игра будет адаптирована для консолей и компьютеров. Кроме того, она никак не будет связана с флагманами студии Diablo, Overwatch и Warcraft. По словам компании, проект будет представлять собой игру на выживание. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте Blizzard.

Представители студии также сообщили, что начали набор команды для работы над амбициозным проектом. Студия оказалась заинтересована в художниках, дизайнерах и программистах. Дата выхода неанонсированной игры пока неизвестна.

Работа над проектом началась вскоре после масштабной сделки с компанией Microsoft. Техногигант купил игровую студию за внушительную сумму в 68,7 млрд долларов.

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