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HR-менеджер Лимонова назвала наиболее востребованные в РФ специальности

  /   Обновлено: 26 января 2022 16:58
Экономика
HR-менеджер Лимонова назвала наиболее востребованные в РФ специальности
pixabay.com  /  Free-Photos

Санкт-Петербург, 26 января. Рынок труда не может не реагировать на макроэкономическую ситуацию, и в ряде отраслей наблюдается нехватка сотрудников, рассказала в эфире медиацентра «Патриот» HR-директор, управляющий партнер кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова.

По ее словам, сейчас дефицит работников наблюдается в IT-индустрии, промышленности и строительстве. Кроме того, специалистов не хватает в маркетинге, менеджменте и юриспруденции.

Как считает Лимонова, проблему дефицита нельзя решить за счет увеличения зарплат и условий труда. Она рассказала, что сейчас в ряде компаний затраты на персонал и так превышают норму. При этом, рост расходов на сотрудников неизбежно приводит к удорожанию конечного продукта или услуги, поэтому повышать зарплаты — не всегда правильное решение, убеждена специалист.

«Это непростая ситуация, потому что, если брать, например, рынок IT, то через три-пять лет он потребует большого количества людей, но постепенно спрос будет удовлетворен тем количеством сотрудников, которые приходят на рынок. Если мы говорим о том, что люди испытывают проблему с трудоустройством, то вполне хорошее решение — это вторая профессия, развитие и пересмотр своих навыков и знаний, а, возможно, и поиск себя в смежной индустрии», — указала Лимонова.

Эксперт также объяснила, почему многие молодые люди не спешат устраиваться на работу. По ее словам, молодежь редко строит долгосрочные планы и настроена на быстрый результат во времени. В связи с этим работодатели часто испытывают сложности с мотивацией молодых работников.

Гендиректор Международной организации труда Гай Райдер ранее рассказал об основных тенденциях на рынке труда в мире. Он отметил, что мировой уровень безработицы сохранится на уровне выше допандемийного как минимум до конца 2023 года.

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безработица рынок труда лимонова
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