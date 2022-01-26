США планируют найти для Европы источники газа в обход России

Вашингтон, 26 января. Правительство США намерено найти альтернативные источники газа для европейских стран на случай «прекращения Россией поставок топлива». Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Опасение американского политика связано с «возможным военным конфликтом на Украине», который может повлиять на поставки российского газа в ЕС.

«Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объёмы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира — от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», – заявил американский чиновник.

Представитель администрации отметил, что европейские топливные резервы находятся на «низком уровне» из-за сокращения поставок российского топлива в последние месяцы. Альтернативный источник природных ресурсов сможет покрыть значительную часть созданного дефицита. Однако полного прекращения поставок со стороны России в США не допускают.

«Газпром» в недавнем заявлении сообщил об историческом минимуме запасов газа в хранилищах Европы. «Северный поток-2» мог облегчить нынешнюю ситуацию с топливом, но Германия отложила сертификацию газопровода на вторую половину 2022 года.

Ранее сообщалось, что власти Германии не готовы отказаться от реализации проекта «Северный поток-2» в угоду США. В то же время уточнялось, что газ не пойдет по трубе в случае эскалации ситуации на Украине.