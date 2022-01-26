Коротченко: Россия может закрепить в военной доктрине «ядерный ответ» на западные санкции

Москва, 26 января. Россия могла бы закрепить в своей военной доктрине положение, согласно которому введение экономических санкций будет расцениваться как вооруженная агрессия.

С соответствующим предложением выступил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, если российские власти решатся на подобный шаг, то у страны будет право на «ядерный ответ» на западные санкции. Эксперт убежден, что применение тактического ядерного оружия станет сокрушительным контраргументом на проводимую Западом политику.

«Те, кто пытаются разрушить Россию должны знать, что в ответ мы разрушим их», — заявил он.

Стоит подчеркнуть, что тактическое ядерное оружие предназначено для поражения крупных целей и скоплений сил противника. Оно уступает по мощности стратегическим ядерным зарядам — обычно его мощность не превышает нескольких килотонн в тротиловом эквиваленте.

Ранее Британия заявила, что может ужесточить санкционную политику против России. В Евросоюзе также неоднократно пытались угрожать Москве санкциями, если российская сторона станет поставлять меньше газа, передает «Царьград».