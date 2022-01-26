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Так дела не ведутся: политолог Рогов прогнозирует охлаждение отношений Украины со странами НАТО

Политика
Так дела не ведутся: политолог Рогов прогнозирует охлаждение отношений Украины со странами НАТО
wikipedia.org  /  DiscoverWithDima / CC BY-SA 4.0

МИД Украины постепенно превращается в министерство официального хамства. Так считает политолог Владимир Рогов. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН, комментируя новость о том, что упомянутое ведомство потребовало опровержения слов президента Хорватии Зорана Милановича по поводу членства Украины в НАТО и неуместности оказания ей помощи в условиях напряженной ситуации на границе с Россией.

«МИД Украины в последнее время только и делает, что требует. Он хамит представителям МИД, президентам, премьерам, министрам обороны и прочим первым лицам государств, причем западным. Причем эта украинская требовательность не подкреплена ничем: ни экономическими достижениями, ни военными, ни какими-то еще. То есть несостоявшееся государство требует от мировых игроков того, чего требовать оно не может. Потому что так дела не ведутся. Это просто министерство официального хамства по отношению к другим государствам», — отметил политолог.

«Так дела не ведутся»: политолог Рогов прогнозирует охлаждение отношений Украины со странами НАТО
Global Look Press / Bernd von Jutrczenka/dpa

Накануне МИД Украины вызвал посла Хорватии Аницу Джамич из-за заявления главы республики Зорана Милановича о том, что Загреб отзовет своих военных из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта между Москвой и Киевом. В украинском МИД заявили, что слова Милановича категорически неприемлемы и идут вразрез с официальной позицией страны.

Ранее Украина внесла президента Хорватии Милановича в базу сайта «Миротворец». Он стал фигурантом базы националистического сайта в качестве «антиукраинского пропагандиста». Теперь ему запрещен въезд на Украину.

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