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Политолог объяснил причину отказа ФРГ от введения энергетических санкций против России

  /   Обновлено: 26 января 2022 15:51
Экономика
Политолог объяснил причину отказа ФРГ от введения энергетических санкций против России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 26 января. Российский политолог Евгения Войко проанализировала позицию властей ФРГ по вопросу ужесточения антироссийских экономических санкций.

Как отметила Войко, несмотря на то, что ФРГ в целом солидарна с США и странами ЕС по большинству политических вопросов, немецкие власти продолжают придерживаться особого мнения относительно экономических антироссийских санкций, особенно в топливно-энергетической сфере, сообщает Life. Ярким примером может служить отстаивание властями ФРГ права на жизнь газопровода «Северный поток – 2».

По словам Войко, нынешнее руководство ФРГ пытается балансировать и придерживаться похожей линии, как у предыдущего канцлера Ангелы Меркель, так как прекрасно понимает необходимость сотрудничества с Россией в области энергетики для сохранения и развития своего экономического потенциала. В связи с этим Войко не исключила того, что ФРГ будет и дальше предлагать своим западным союзникам более гибкие линии поведения в отношении с Россией.

Ранее ФАН сообщал об отношении недавно вступившего в должность федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца к сотрудничеству с Россией. По мнению Шольца, отношения между сторонами должны развиваться в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

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фрг энергетика санцкии
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