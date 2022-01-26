Лавров: глава МИД Великобритании Лиз Трасс должна посетить Россию в течение двух недель

Москва, 26 января. Глава МИД России Сергей Лавров объявил о скором приезде британской коллеги Лиз Трасс. Предполагается, что она посетит РФ в течение двух недель.

Недавно стало известно, что иностранный дипломат намерена приехать на Украину. Визит пройдет с 31 января по 6 февраля. Лавров сообщил, что также ожидается поездка Трасс в Россию.

По словам дипломата, коллега должна приехать в РФ в течение двух недель. Соответственно, Москва согласовала дату поездки Лиз Трасс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва получала от британской стороны запрос на проведение встречи на высоком уровне. Она рассказывала, что возможность переговоров прорабатывается.