Ловчев рассказал подробности конфликта Карпина и Дзюбы в Дубае

Москва, 26 января. Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о потасовке между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Он уточнил, что инцидент произошел давно, во время одного из сборов петербургской команды в ОАЭ. Дзюба всем рассказывал, что Карпин в него не верит, поэтому отношения у них не складываются. Специалисту слова футболиста очень не понравились.

«У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там», — передает слова Ловчева «Матч ТВ».

Ранее Карпин высказался о вероятности возвращения Дзюбы в сборную России. Наставник национальной команды признался, что ему непонятна фраза футболиста о том, что он готов пойти навстречу сборной. Он посоветовал игроку тренироваться и играть.

В конце 2021 года Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с Карпиным ради возвращения в национальную команду.