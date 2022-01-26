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Наводнения сменили засуху в центральной части Аргентины

Весь мир
Наводнения сменили засуху в центральной части Аргентины
Prt Scr Twitter / @EnriqueARey  / 

Буэнос-Айрес, 26 января. Жители Буэнос-Айреса и ряда других населенных пунктов в центральной Аргентине столкнулись с сильнейшими наводнениями после долгой засухи. Об этом сообщает агентство Infobae.

Сельскохозяйственные работники на юге Кордобы, а также в Санта-Фе и северо-востоке Буэнос-Айреса пожаловались на критическое состояние дорог из-за обильных ливней, выпавших в последние несколько дней.

В некоторых районах Аргентины уровень осадков превысил средний за весь январь. В городе Ховита выпало 250 мм дождей, в результате чего более половины населения пострадали от наводнений.

Представители Фондовой биржи Росарио назвали метеорологический феномен «дождевым взрывом».

Обильные ливни вновь выявили проблему поддержания сотен тысяч километров сельских дорог в нормальном состоянии. Многие местные жители потеряли доступ к своим полям, другие увязли в грязи вместе с грузовиками.

В социальных сетях распространилась фотография фермера и бывшего председателя Ассоциации сельских производителей южного Санта-Фе Армандо Рея, застрявшего на крыше своей машины из-за высокого уровня воды на дороге, объединяющей Буэнос-Айрес с Санта-Фе.

Сын Армандо, Энрике Рей, опубликовавший снимок, заявил, что сельскохозяйственные работники крайне возмущены состоянием дорог. Он призвал правительство начать сотрудничество с представителями сектора с целью найти решение для данной проблемы.

Засуха и климатические изменения

Тем не менее, несмотря на уровень осадков выше среднего в центральных районах Аргентины, некоторые части страны все еще страдают от нехватки водных ресурсов.

Юг Бразилии, где берет начало река Парана, страдает от засухи уже три года. Из-за этого сократился уровень воды в аргентинском портовом центре Росарио, в провинции Санта-Фе, где отгружается на экспорт около 80% сельскохозяйственных товаров страны.

Прогрессивная тенденция, при которой аномальная жара и отсутствие осадков становятся обычным явлением, началась на юге Бразилии и в Аргентине в 2019 году. В прошедшем 2020 температуры были значительно выше, а в 2021 году зарегистрировали историческую засуху. В последние 12 месяцев в бассейне реки Парана осадки выпадают на 50–75% ниже нормы.

По мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), колебания погодных условий вызваны климатическими изменениями, которые усугубляются обезлесением.

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