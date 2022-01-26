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Портал InfoBrics указал на раскол в отношениях США и Евросоюза

Политика
Портал InfoBrics указал на раскол в отношениях США и Евросоюза
ФБА «Экономика сегодня»

Афины, 26 января. Союз между США и ЕС дал трещину из-за России. Об этом пишет политический аналитик, научный сотрудник Центра синкретических исследований Пол Антонопулос.

В своей статье для портала InfoBrics аналитик отметил, что США и Великобритания не в состоянии заручиться поддержкой ведущих членов Евросоюза при выборе дальнейшей стратегии по Украине. В целом Вашингтон вообще уже мало кто поддерживает. Это лишь Великобритания, Франция, ФРГ, Италия и Польша, а также официальные лица ЕС. Их всех объединяет противостояние с РФ, пишет «ПолитРоссия».

Антонопулос назвал причину, удерживающую альянс США и Евросоюза от распада. По его мнению, только противостояние с Россией и жесткие санкции против нее объединяют Запад.

Портал InfoBrics указал на раскол в отношениях США и Евросоюза
pixabay.com /

«Если англо-американский альянс Вашингтона и Лондона вместе со их польскими и балтийскими союзниками настаивает на дальнейшей эскалации, то остальная часть Европейского союза склоняется к возобновлению спокойного диалога с Россией», — пишет аналитик.

Несмотря на бравурные заявления Вашингтона о единстве между США и ЕС, союз дал трещину, а в отношении России холодный рассудок сохраняют лишь Германия и Франция, заключил Пол Антонопулос.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад подталкивает украинское руководство к проведению прямых провокаций против России. По его словам, страны НАТО «удваивают усилия» по сдерживанию Москвы, наращивая военно-политическое давление на Россию, сообщает Национальная служба новостей.

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