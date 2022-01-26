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Волочкову не накажут за дебош в самолете

Происшествия
Волочкову не накажут за дебош в самолете
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 января. Балерине Анастасии Волочковой, вероятно, удалось избежать наказания за нарушение масочного режима на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Мале в Москву. Судья Химкинского городского суда Московской области вернула протокол об административном нарушении в отдел полиции, так как он был составлен неправильно. В ближайшее время никакие штрафы или 15 суток заключения 46-летней знаменитости не грозят.

На Волочкову был составлен протокол по административной статье за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего кодекса. По статье о сопротивлении представителям власти протокол в суд не поступал.

От источника ФАН стало известно — бортпроводнику Ивану никаких поощрений в виде премии не выписывалось после инцидента.

Волочкову не накажут за дебош в самолете
wikipedia.org / Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

В начале января Анастасия Волочкова вместе со своим новым спутником Сергеем, с которым познакомилась накануне Нового года, улетела отдыхать на Мальдивы. На обратном пути балерина выпила, так как без алкоголя боится летать (она страдает аэрофобией), и устроила небольшой скандал из-за сдвинутой с носа маски. В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что пассажирка отказывалась использовать средства индивидуальной защиты, употребляла спиртные напитки, которые пронесла в ручной клади, а также мешала отдыху других пассажиров. 

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аэрофлот волочкова масочный режим
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