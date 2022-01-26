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Газовый кризис: почему Европе вместо санкций стоит подумать о сотрудничестве с Россией в Арктике

Экономика
Газовый кризис: почему Европе вместо санкций стоит подумать о сотрудничестве с Россией в Арктике
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Штокмановского месторождения в Арктике могли бы полностью решить проблему дефицита газа в Европе. Об этом в беседе с ФАН сказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Энергетический кризис в Европе и не думает идти на спад. Более того неспокойная ситуация на Украине, как полагают эксперты, приведет к дальнейшему росту цен на голубое топливо в Европе. Разуваев уверен, учитывая нынешний газовый дефицит, идея разработки Штокмановского месторождения в Арктике становится вновь актуальной.

«Штокман СПГ» — это проект «Газпрома» предполагающий переработку добытого газа в СПГ для поставок на европейский рынок. Правда, это очень большие риски, поскольку Баренцево море спокойным не назовешь, это не Мексиканский залив. А также это также очень большие капиталовложения. В свое время проект «Штокман СПГ» заморозили, но, думаю, что сейчас эта идея всплывет. Правда, для ее реализации не должно быть никаких санкций. Я уверен, что к Штокману опять вернутся», — высказался аналитик.

Газовый кризис: почему Европе вместо санкций стоит подумать о сотрудничестве с Россией в Арктике
alpari.ru /

Штокманское месторождение — это крупнейшие залежи газа. Как объяснил Разуваев, если его «нормально разбурить» и на месте наладить производство СПГ, то газовый дефицит в Европе будет закрыт полностью. Поэтому европейцам следовало бы подумать над тем, как поскорее получить газ в необходимом объеме, нежели заниматься разработкой и введением антироссийских санкций.

«Газпром» хотел заняться его разработкой еще в 2004 году: сначала под американский рынок, потом под европейский, где одним из главных партнеров должна была стать французская компания Total. Но из-за кризиса 2008–2009 года и лихорадки сырьевых рынков этот проект свернули, появились новые. Сам «Газпром» тогда говорил, что Штокмановское месторождение станет бонусом для будущих поколений. Но сейчас было бы логичным активировать этот проект», — заключил Разуваев.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что в тупиковую ситуацию с газовым кризисом Европу завела собственная глупость, связанная с ускоренным принудительным переходом на «зеленую» энергетику, и недальновидные политики, которые давно запутались в собственных противоречиях. При этом он подчеркнул, что даже во времена холодной войны СССР вел торговлю с капиталистическими государствами, которые не смешивали бизнес и идеологическое противостояние.

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