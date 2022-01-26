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Фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым стал номинантом на премию «Сезар»

  /   Обновлено: 26 января 2022 15:05
Общество
Фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым стал номинантом на премию «Сезар»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Париж, 26 января. Драму финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», созданную при поддержке Минкультуры РФ, номинировали на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм».

В фильме одну из главных ролей сыграл российский актер Юра Борисов. Также в киноленте снялась финская артистка Сейди Хаарла. По сюжету двое молодых людей в конце 1990-х годов оказываются в одном купе во время поездки из Москвы в Мурманск.

Церемония награждения победителей пройдет 25 февраля в знаменитом парижском концертном зале «Олимпия». Об этом информировала пресс-служба французской кинопремии.

Ранее фильм «Купе номер 6» (Hytti №6), который получил Гран-при 74-го Каннского фестиваля, выдвинули на соискание премии «Оскар» от Финляндии.

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кино борисов премия купе номер 6
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