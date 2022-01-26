Фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым стал номинантом на премию «Сезар»

Париж, 26 января. Драму финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер 6», созданную при поддержке Минкультуры РФ, номинировали на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм».

В фильме одну из главных ролей сыграл российский актер Юра Борисов. Также в киноленте снялась финская артистка Сейди Хаарла. По сюжету двое молодых людей в конце 1990-х годов оказываются в одном купе во время поездки из Москвы в Мурманск.

Церемония награждения победителей пройдет 25 февраля в знаменитом парижском концертном зале «Олимпия». Об этом информировала пресс-служба французской кинопремии.

Ранее фильм «Купе номер 6» (Hytti №6), который получил Гран-при 74-го Каннского фестиваля, выдвинули на соискание премии «Оскар» от Финляндии.