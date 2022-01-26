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Президент Сирии объявил амнистию для дезертиров

Весь мир
Президент Сирии объявил амнистию для дезертиров
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Дамаск, 26 января. Президент Сирии Башар Асад накануне издал указ о всеобщей амнистии для дезертиров, которые покинули места прохождения службы до 25 числа этого месяца. Данное постановление было опубликовано накануне и уже вступило в силу.

Как сообщается, решение о помиловании распространяется как на солдат, которые остались в своей стране, так и на тех, что бежали за границу. Воспользоваться этой возможностью смогут лишь военнослужащие, которые добровольно явятся в правоохранительные органы в течение следующих трех или четырех месяцев в зависимости от нахождения на территории республики или за рубежом.

Президент Сирии ежегодно подписывает подобные указы, при этом помилование зачастую затрагивает не только дезертиров, но и боевиков незаконных формирований, которые не были уличены в особо тяжких преступлениях.

Во многом благодаря этому удалось предотвратить продолжение кровопролития в провинции Деръа в прошлом году, когда одна из местных группировок захватила административный центр и ряд прилегающих к нему районов. К концу 2021-го при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) властям сдались сотни боевиков, а почти во все населенные пункты провинции впервые за долгие годы были введены правительственные войска и полиция.

В процессе урегулирования статуса те из боевиков, что не были причастны к убийствам и террористической деятельности, подписывали документ об отказе от дальнейшей вооруженной борьбы. Взамен они освобождались от судебного преследования и получали все положенные гражданину республики документы, а также право на свободное перемещение по территории государства. Благодаря такой политике властям удалось обеспечить безопасность на южных границах республики, а также сократить потенциальную угрозу и в других частях страны, откуда в Деръа ради получения амнистии прибывали дезертиры и бывшие участники вооруженных формирований.

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сирия башар асад амнистия
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