Президент Сирии объявил амнистию для дезертиров

Дамаск, 26 января. Президент Сирии Башар Асад накануне издал указ о всеобщей амнистии для дезертиров, которые покинули места прохождения службы до 25 числа этого месяца. Данное постановление было опубликовано накануне и уже вступило в силу.

Как сообщается, решение о помиловании распространяется как на солдат, которые остались в своей стране, так и на тех, что бежали за границу. Воспользоваться этой возможностью смогут лишь военнослужащие, которые добровольно явятся в правоохранительные органы в течение следующих трех или четырех месяцев в зависимости от нахождения на территории республики или за рубежом.

Президент Сирии ежегодно подписывает подобные указы, при этом помилование зачастую затрагивает не только дезертиров, но и боевиков незаконных формирований, которые не были уличены в особо тяжких преступлениях.

Jan 25 - #RIA. #Syrian President Bashar al-Assad issued a decree on a complete amnesty for all deserters, including those who fled the country, the press service of the presidential palace reported. pic.twitter.com/S4HoApuKT6 — Dana Levi דנה???????????????????????? (@Danale) January 25, 2022

Во многом благодаря этому удалось предотвратить продолжение кровопролития в провинции Деръа в прошлом году, когда одна из местных группировок захватила административный центр и ряд прилегающих к нему районов. К концу 2021-го при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) властям сдались сотни боевиков, а почти во все населенные пункты провинции впервые за долгие годы были введены правительственные войска и полиция.

В процессе урегулирования статуса те из боевиков, что не были причастны к убийствам и террористической деятельности, подписывали документ об отказе от дальнейшей вооруженной борьбы. Взамен они освобождались от судебного преследования и получали все положенные гражданину республики документы, а также право на свободное перемещение по территории государства. Благодаря такой политике властям удалось обеспечить безопасность на южных границах республики, а также сократить потенциальную угрозу и в других частях страны, откуда в Деръа ради получения амнистии прибывали дезертиры и бывшие участники вооруженных формирований.