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В Татарстане могут создать киберполигон
Общество
В Татарстане могут создать киберполигон
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Казань, 26 января. Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин обосновал необходимость усиления борьбы с киберпреступностью.

Выступая на совместном заседании правительства и коллегии минцифры Татарстана, Хайруллин сослался на данные регионального МВД, согласно которым в 2021 году в Татарстане было совершено более 17 тысяч преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает KazanFirst.

Как считает Хайруллин, в связи с возросшим числом преступлений в сфере информационной безопасности стоит задуматься о создании постоянно действующего киберполигона для отработки мер противодействия хакерским атакам.

Ранее ФАН сообщал о масштабной кибератаке, которой подвергся известный портал «Госуслуги». По данным министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, атака стала рекордной по своей мощности за всю историю существования портала, но была успешно отражена.

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