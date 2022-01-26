В Татарстане могут создать киберполигон

Казань, 26 января. Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин обосновал необходимость усиления борьбы с киберпреступностью.

Выступая на совместном заседании правительства и коллегии минцифры Татарстана, Хайруллин сослался на данные регионального МВД, согласно которым в 2021 году в Татарстане было совершено более 17 тысяч преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает KazanFirst.

Как считает Хайруллин, в связи с возросшим числом преступлений в сфере информационной безопасности стоит задуматься о создании постоянно действующего киберполигона для отработки мер противодействия хакерским атакам.

Ранее ФАН сообщал о масштабной кибератаке, которой подвергся известный портал «Госуслуги». По данным министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, атака стала рекордной по своей мощности за всю историю существования портала, но была успешно отражена.