Кадровики рекомендуют безработным управленцам сменить профессию

HR-директор, управляющий партнер кадрового агентства Staff-UP Елена Лимонова рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о востребованных профессиях на рынке труда и объяснила причины дефицита «синих воротничков» и медленной автоматизации производственных процессов на российских предприятиях.

По словам эксперта, серьезную нехватку сотрудников испытывают компании IT-сферы, которая требует все больше специалистов высокой квалификации и молодых специалистов.

«В течение трех-пяти лет рынок этот потребует большого количества специалистов, но постепенно этот спрос будет удовлетворен за счет прихода новых специалистов», — прогнозирует Елена Лимонова.

Другими сферами занятости, которые испытывают недостаток сотрудников, эксперт назвала различные промышленные производства, строительство, сферу клининга.

«Эти сферы сильно зависят от заемной рабочей силы и мигрантов, и сейчас необходимый объем не восполняется за счет сотрудников из регионов или столичных жителей, поэтому мы имеем такой дефицит среди «синих воротничков», — пояснила Елена Лимонова.

В то же время специфика функционирования предприятий в условиях пандемии коронавируса создала определенные трудности для трудоустройства специалистов в области маркетинга, управления персоналом, юриспруденции и финансов.

«Здесь есть конкуренция за рабочее место. Огромная конкуренция за рабочее место наблюдается также среди управленцев, руководителей — они испытывают большие проблемы с поиском работы», — отметила Елена Лимонова.

Кадровик рекомендует тем, кто не может найти работу по привычному профилю деятельности, получить вторую профессию.

«Это развитие, пересмотр своих функций, полномочий, умений, знаний. Возможно, вы найдете себя в смежной индустрии», — советует кадровик.

Большой проблемой для работодателей эксперт назвала незаинтересованность молодых специалистов в долгосрочном сотрудничестве.

«Это общая тенденция, она касается поколенческого подхода в целом. Текущее поколение молодых специалистов взрослело в условиях сложной экономической ситуации, они не умеют планировать «в долгую», у них нет такой заложенной функции, как стратегическое мышление, желание делать длительную карьеру. Им хочется иметь быстрый результат, они ставят короткие цели», — считает Елена Лимонова.

Чтобы удержать молодых специалистов, работодателям приходится придумывать особые подходы, вовлекать их в рабочий процесс, заинтересовать, предлагать короткие быстрые цели, но, к сожалению, не у всех работодателей хватает ресурса и желания работать с молодежью, отметала HR-директор кадрового агентства Staff-UP.

Эксперт сомневается, что проблему нехватки кадров можно решить за счет внедрения в производство и сферу услуг роботизированных комплексов.

«Это очень дорогостоящий процесс, куда проще нанять две пары свободных рук, чем автоматизировать какой-то участок работы. И здесь вопрос не в том, что мы ментально отстаем от развитых стран — мы просто этого не хотим, потому что не все компании имеют достаточно финансовых ресурсов. Крупные представители рынка могут себе это позволить, и вы уже можете наблюдать наличие автопилотов в крупнейшем операторе такси в Москве или автоматизированные кассы в крупных супермаркетах», — отметила Елена Лимонова.

Решение проблемы нехватки кадров должно быть комплексным, только повышением заработной платы ее не решить, считает эксперт. По ее словам, это кажется простым решением на первый взгляд, но в ряде компаний затраты на персонал уже и так превышают норму. Затраты на сотрудников ведут за собой удорожание конечного продукта или услуги, что приводит к падению конкурентности российских товаров и услуг, с одной стороны, с другой — к росту инфляции.

Среди краткосрочных трендов на рынке труда эксперт назвала сохранение формата удаленной или комбинированной работы, автоматизацию производственных процессов и конкуренцию за молодых специалистов.