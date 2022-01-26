Лавров: Запад намеренно нагнетает ситуацию вокруг Украины, эвакуируя своих дипломатов

Москва, 26 января. Запад намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, именно поэтому западные страны объявили об эвакуации своих дипломатических работников с территории Украины. Глава МИД РФ подчеркнул, что подобные действия лишь нагнетают истерику вокруг Киева.

Ранее Лавров сообщил о желании США и Запада обеспечить себе односторонние преимущества. По его мнению, Вашингтон ставит свои интересы превыше всего. Также министр считает, что западные страны подталкивают киевский режим к прямым провокациям в отношении России.