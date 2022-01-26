Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 15:34
15:32
Общество
Отбывающая на олимпиаду керлингистка Ковалева зачислилась в Росгвардию
15:32
Экономика
Путин подчеркнул надежность поставок российского газа в Италию
15:31
Политика
Когда политика берет верх: почему за антироссийские санкции будет расплачиваться Европа, а не США
15:30
Экономика
Эксперт Михайлова рассказала о преимуществах дальневосточного рынка труда
15:30
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве в центре Афин
15:30
Видео
Жители села Селезнево рассказали о «грехах» родителей выставленного на 20-градусный мороз ребенка
15:28
Общество
Blizzard начала собирать команду для разработки новой игры
15:26
Экономика
HR-менеджер Лимонова назвала наиболее востребованные в РФ специальности
15:25
Политика
США планируют найти для Европы источники газа в обход России
15:25
Армия
Коротченко: Россия может закрепить в военной доктрине «ядерный ответ» на западные санкции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров: Запад намеренно нагнетает ситуацию вокруг Украины, эвакуируя своих дипломатов

Политика
Лавров: Запад намеренно нагнетает ситуацию вокруг Украины, эвакуируя своих дипломатов
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 26 января. Запад намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, именно поэтому западные страны объявили об эвакуации своих дипломатических работников с территории Украины. Глава МИД РФ подчеркнул, что подобные действия лишь нагнетают истерику вокруг Киева.

Ранее Лавров сообщил о желании США и Запада обеспечить себе односторонние преимущества. По его мнению, Вашингтон ставит свои интересы превыше всего. Также министр считает, что западные страны подталкивают киевский режим к прямым провокациям в отношении России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров: Запад намеренно нагнетает ситуацию вокруг Украины, эвакуируя своих дипломатов
украина лавров запад
Комментировать