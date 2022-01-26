Бесперебойный хаос: удары хуситов по ОАЭ могут вернуть США в йеменский конфликт

В феврале прошлого года Соединенные Штаты выступили против наступательных операций в Йемене и объявили о начале поиска мирных путей урегулирования конфликта.

Однако практически год спустя йеменские хуситы пытались атаковать базу Эд-Дафра в ОАЭ, где базируются американские и британские военные. Теперь намерения США отстраниться от кризиса оказались под большим вопросом.

Международная редакция ФАН разбиралась, как развивались события в Йемене в последние недели и почему они могут изменить ход конфликта.

Повод для накала обстановки

Йеменский кризис уже унес жизни десятков тысяч мирных граждан и привел к гуманитарной катастрофе в беднейшей стране арабского мира.

В рамках многолетней войны правительство республики, поддерживаемое коалицией, включающей Саудовскую Аравию и ОАЭ, противостоит хуситскому движению «Ансар Аллах», по всей видимости, пользующемуся помощью Ирана. Все началось в сентябре 2014 года, когда повстанцы захватили столицу Сану и большую часть северного Йемена. В марте 2015 года при поддержке США арабская коалиция вторглась в конфликт, чтобы поддержать правительство президента Мансура Хади.

Федеральное агентство новостей /

С начала прошлого года театр военных действий был сосредоточен вокруг нефтеносной провинции Мариб. Захват этой ключевой области будет означать закрепление контроля хуситов над всем севером Йемена и передачу в их владение природных богатств местности, а также предоставит им рычаги влияния на будущие мирные переговоры.

Несмотря на массированные удары арабской коалиции, повстанцы захватывали все больше территорий и постепенно приближались к главной цели. Еще осенью казалось, что взятие Мариба — вопрос времени, а правительственные войска обречены.

Однако события стали разворачиваться довольно неожиданным образом. Вечером 2 января 2022 года повстанцы «Ансар Аллах» захватили эмиратский корабль Rwabee, на борту которого, по их утверждению, была военная техника и оборудование. Представители коалиции заявили, что судно перевозило медицинское оборудование из демонтированного саудовского полевого госпиталя на острове Сокотра, и потребовали его немедленного освобождения, что, конечно же, выполнено не было. Хуситы не собираются идти на уступки, даже невзирая на требование ООН.

Захват оказался чреват обострением обстановки и полноценным возвращением Эмиратов к конфликту. Ситуация в зоне боевых действий по-настоящему изменилась, когда поддерживаемые ОАЭ силы, известные как бригада «Гиганты», предприняли согласованные действия в провинциях Шабва и Эль-Байда в этом месяце. Данная группировка отбила у «Ансар Аллах» Шабву, а затем отрезала ключевые линии снабжения хуситов в провинции Мариб.

The Giants clear Shabwah and make history#صقور_الجنوب @SqourAljanub_EN pic.twitter.com/rvhIomuF71 — منصة صقور الجنوب الرقمية (@SqourAljanub) January 10, 2022

Агентству Middle East Eye (MEE) удалось узнать, что это продвижение бригады прекратилось 11 января, когда представитель арабской коалиции Турки аль-Малики объявил об освобождении трех районов в Шабве. По словам представителя «Гигантов», наступление было приостановлено в связи с тем, что бойцы достигли районов проживания гражданского населения.

Тем не менее неудачи хуситов дали второе дыхание правительственным войскам. Только за последние сутки они восстановили контроль над рядом районов провинции Таиз, а также нанесли серию ударов по объектам «Ансар Аллах», уничтожив систему связи и склад оружия в Марибе.

Переход к атакам

Неделю назад йеменские хуситы заявили об атаке на столицу Эмиратов при помощи беспилотников. В результате нападения взорвались три цистерны рядом со складами нефтяной компании ADNOC, а в помещении международного аэропорта столицы ОАЭ был зафиксировано возгорание. Жертвами атаки стали два гражданина Индии и один гражданин Пакистана, еще шестеро ранены.

Новые спутниковые фотографии высокого разрешения, сделанные Planet Labs, показали, что ремонтные работы на топливном складе все еще продолжаются. Официальные лица Эмиратов не опубликовали изображения атакованных объектов и не позволили журналистам проникнуть на них.

Satellite photo of the damage at an ADNOC refinery in Abu Dhabi (Planet Labs, via AP) #UAE pic.twitter.com/t0Ole26EBl — Michael A. Horowitz (@michaelh992) January 18, 2022

В ответ на атаку в ночь на 18 января силы арабской коалиции нанесли авиаудары по объектам «Ансар Аллах» в Сане, в результате чего погибли 20 граждан. Однако на этом месть ОАЭ и Саудовской Аравии не кончилась.

Во-первых, поддерживающий Хади альянс атаковал тюрьму в городе Саада, что привело к гибели более чем 80 человек. Хотя саудовцы отрицали свою причастность к нападению, нет никаких сомнений, что кто-то другой нацелиться на объект не мог. Во-вторых, очередной авиаудар арабской коалиции пришелся на телекоммуникационное здание в портовом городе Ходейда, что вызвало отключение интернета по всей стране. По меньшей мере трое детей, игравших в футбол на улице, погибли в результате данной атаки.

Хуситы пригрозили отомстить ОАЭ и Саудовской Аравии за эти нападения, что и произошло в начале этой недели.

Internet services return in Yemen after four-day outage

https://t.co/waXG2Wlbqk — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 25, 2022

24 января военные двух монархий Персидского залива заявили, что перехватили две баллистические ракеты над Абу-Даби. Как объяснили повстанцы «Ансар Аллах», их целью была авиабаза Эд-Дафра, на которой размещены американские и британские войска.

Видеоролики в социальных сетях продемонстрировали, как над столицей Эмиратов произошла настоящая феерия: две ракеты-перехватчика устремились в небо, после чего по городу прозвучали два крупных взрыва. По данным местных СМИ, остатки ракет упали на территории Абу-Даби, не причинив ущерба.

The UAE reportedly intercepted two ballistic missiles over Abu Dhabi early Monday. The attack was the second in a week claimed by Yemen’s Houthi rebels. pic.twitter.com/QsJFW9Pufn — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 24, 2022

«Эмираты готовы противостоять любым угрозам и принимают все необходимые меры для защиты государства от всех нападений», — заявило министерство обороны ОАЭ.

Ведомство сообщило, что истребители F-16 уничтожили установку пуска БПЛА в провинции Эль-Джавф на севере Йемена сразу после запуска в сторону Абу-Даби. Спутниковый снимок, сделанный Planet Labs PBC, подтвердил, что удар был нанесен недалеко от города Аль-Азм, примерно в 1 350 километрах к юго-западу от эмиратской столицы.

MOD Joint Operations Command announces that at 04:10 hrs Yemen time an F-16 destroyed a ballistic missile launcher in Al Jawf, immediately after it launched two ballistic missiles at Abu Dhabi. They were successfully intercepted by our air defence systems. Video attached. pic.twitter.com/laFEq3qqLm — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 24, 2022

Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил, что ополченцы атаковали несколько объектов в ОАЭ, в том числе авиабазу Эд-Дафра, с помощью баллистических ракет «Зульфикар» и беспилотных летательных аппаратов. Он также предупредил, что Эмираты будут оставаться мишенью для «Ансар Аллах» до тех пор, пока «продолжаются нападения на йеменский народ».

«Мы призываем иностранные компании и инвесторов покинуть Эмираты! Это стало небезопасной страной!» — крикнул Сария с трибуны.

Согласно отчету Международного института стратегических исследований, ракета «Зульфикар», предположительно имеющая дальность полета 1 500 километров, создана по образцу иранской ракеты «Киам». Иран отрицает прямое вооружение хуситов, хотя эксперты Организации Объединенных Наций (ООН), западные страны и аналитики связывают оружие в арсенале повстанцев именно с Тегераном.

В ответ на атаку по Эд-Дафре арабская коалиция вновь нанесла серию авиаударов по Сане и провела несколько боевых вылетов в провинциях Мариб и Эль-Байда.

Американский фактор

На протяжении нескольких лет США являлись частью йеменского кризиса, выступая на стороне арабской коалиции. Для американцев Йемен представляет интерес прежде всего с точки зрения расширения сферы противостояния с Ираном. Кроме того, Соединенные Штаты использовали конфликт для наращивания оружейного экспорта в страны Персидского залива, достигшего нескольких десятков миллиардов долларов, а также для расширения собственного военного присутствия в зоне стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива.

Однако в феврале 2021 года президент США Джо Байден объявил о прекращении поддержки наступательных операций в Йемене и о начале поиска мирных путей урегулирования конфликта. Помимо этого, администрация запретила продавать оружие Саудовской Аравии и ОАЭ на время проверки договоров о поставках высокоточных боеприпасов. Тем не менее, как отмечают исследователи, Вашингтон не прекратил продажу оружия арабским монархиям. В ноябре прошлого года 46-й президент одобрил очередное соглашение с Эр-Риядом на сумму 650 миллионов долларов. Сделка предполагала предоставление 280 ракет AIM-120 C.

Biden administration OKs $650M arms sale to Saudi Arabia https://t.co/N0j5adqzjL pic.twitter.com/mAJSt5x8pn — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 5, 2021

Прямое нападение на американские войска поставило администрацию Байдена в затруднительное положение. Демократы стремились дистанцироваться от кризиса, заявляя об осуждении военных действий и призывая к урегулированию путем переговоров. Однако происходящее в Йемене уже переросло из гражданской войны в региональный конфликт.

Последние нападения хуситов угрожают усилиям властей ОАЭ, нацеленным на развитие бизнеса и туризма в стране. В течение многих лет государство позиционировало себя как безопасный уголок в опасном регионе.

Соединенные Штаты 24 августа осудили ракетные обстрелы «Ансар Аллах» по базе Эд-Дафра, назвав эти инциденты тревожной эскалацией конфликта.

«Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению обороны наших партнеров из Саудовской Аравии и Эмиратов», — сообщил журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.

We condemn the overnight attack by the Houthis on the UAE and Saudi Arabia. These attacks, as well as recent airstrikes in Yemen, represent a troubling escalation that only exacerbates the suffering of the Yemeni people. We call on all parties to commit to a cease fire. pic.twitter.com/OZj9S5vVsz — Ned Price (@StateDeptSpox) January 24, 2022

По мнению обозревателей портала The Arab Weekly, нападение на американские войска было четким посланием Вашингтону из Тегерана: иранцы хотят, чтобы Штаты знали, что войска США и их интересы теперь являются мишенью. Политологи добавили, что при помощи атаки хуситы лишь передали послание Ирана.

Капитан военно-морского флота и представитель Центрального командования США Билл Урбан признал, что помощь американских ракетных батарей Patriot помешала ракетам «Ансар Аллах» поразить цели в Абу-Даби. Видео в социальных сетях наводили на мысль, что исходящий огонь перехватчика велся с базы.

«Объединенные усилия успешно предотвратили попадание обеих ракет на базу», — сказал Урбан.

Он добавил, что американские войска были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а во время самого обстрела солдаты укрывались в убежище из-за потенциальной угрозы.

JUST IN: @CENTCOM confirms US patriot missiles "engaged 2 inbound missile threats" headed for Al #Dhafra Air Base in #AbuDhabi early Monday



The Patriots & measures taken by UAE "successfully prevented both missiles from impacting the base" per Capt Bill Urban



"No US casualties" pic.twitter.com/AHkGrhgqgf — Jeff Seldin (@jseldin) January 24, 2022

Посольство США в Абу-Даби позже опубликовало заявление для американцев, проживающих в ОАЭ, предупредив своих граждан о мерах безопасности в стране. Пресс-релиз даже включал инструкции о том, как действовать во время ракетных атак. Ранее ничего подобного невозможно было представить в безопасной арабской стране.

«Если подобные атаки будут происходить еженедельно, как это происходит в Саудовской Аравии... это изменит восприятие ландшафта угроз в ОАЭ. Проблема в том, что теперь проблема будет более масштабной, если мы начнем наблюдать нападения на гражданскую инфраструктуру», — считает аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьерн Солтведт.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился 24 января с послами Эмиратов и Саудовской Аравии, чтобы обсудить недавние нападения хуситов и совместные усилия по привлечению «Ансар Аллах» к ответственности, говорится в сообщении Белого дома. Чиновник также подчеркнул важность соблюдения всеми сторонами конфликта своих обязательств по международному гуманитарному праву.

#US National Security Adviser Jake Sullivan met #Emirati and #Saudi ambassadors to discuss the recent #Houthi attacks and “joint efforts to hold the Houthis accountable.”https://t.co/ppjYRtXtCx — The Arab Weekly (@ArabWeekly) January 25, 2022

Таким образом, мы можем наблюдать, как Соединенные Штаты, несмотря на свои заверения не участвовать в войне, оказались вынуждены реагировать на атаки «Ансар Аллах». Теперь, когда хуситы принялись нападать на ОАЭ и американские базы, угроза для военнослужащих США стала реальной.

В этой связи неслучайно, что в американских СМИ стали появляться «инсайды» о том, что Эмираты попросили вновь внести «Ансар Аллах» в перечень иностранных террористических организаций, как это было при экс-президенте Дональде Трампе. Вероятно, Штатам все же не удастся отстраниться от хаоса, который они сами и же создали в Йемене.