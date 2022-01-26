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Когда политика берет верх: почему за антироссийские санкции будет расплачиваться Европа, а не США
Политика
Когда политика берет верх: почему за антироссийские санкции будет расплачиваться Европа, а не США
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Представители западных концернов и торговых ассоциаций предостерегают политиков от введения новых санкций против России. Однако даже в нынешней ситуации политика возьмет верх над экономической выгодой. Об этом в беседе в ФАН сказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«С США Россия торгует очень мало, поэтому на них это меньше всего отразится. А с Европой у нас очень хороший торговый оборот — в среднем составляет 250 млрд евро. Любые санкции и ответные контрсанкции очень серьезно ударят по европейскому бизнесу. Взять то же отключение нашей страны от Swift, ведь ЕС все равно будет покупать российскую нефть и газ», — подчеркнул аналитик.

Когда политика берет верх: почему за антироссийские санкции будет расплачиваться Европа, а не США
Prt Scr youtube.com /

Экономист в целом отметил, что при отключении России от Swift, проблемы возникнут у обеих сторон, поэтому Европе ссориться с нашей страной экономически невыгодно. С другой стороны РФ заранее готовилась к подобным мерам, поэтому сократила долю расчетов в долларах с Европой и Китаем, чтобы смягчить последствия возможных санкций.

«Так или иначе, экономика всегда выступает за то, чтобы не было никаких санкций, но противостоять в этом вопросе политике сложно. Тем более политический суверенитет Европы ограничен Соединенными Штатами. К сожалению, политику сейчас ставят выше экономики», — сказал эксперт.

Факт того, что в случае эскалации отношений с Россией Европа, которая идет на поводу у США, потеряет больше, нежели Соединенные Штаты, признают и сами американцы. Так, в публикации Bloomberg, одной из причин разногласий между западными союзниками назвали нежелание ЕС нести ощутимые экономические потери в конфликте с Москвой.

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