Премьер Хорватии Пленкович извинился перед жителями Украины за слова президента Милановича

Загреб, 26 января. Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович принес извинения жителям Украины от имени правительства страны за слова президента Зорана Милановича.

По словам Пленковича, на территории Украины нет хорватских военнослужащих. Заявление Милановича он назвал несуразностью.

«Учитывая то, что у Украины наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции на Украине — это не наша позиция», — высказался премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Хорватия в случае конфликта на Украине отзовет своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Об этом заявил хорватский лидер Зоран Миланович.