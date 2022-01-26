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Возлюбленного Анастасии Волочковой перепутали с его тезкой-уголовником

  /   Обновлено: 26 января 2022 15:09
Шоу-бизнес
Возлюбленного Анастасии Волочковой перепутали с его тезкой-уголовником
instagram.com  /  @volochkova_art

Друзья Анастасии Волочковой в прямом эфире передачи «Пусть говорят» заявили, что ее новый жених Сергей Кузнецов разыскивается на Украине как террорист и был судим в Тамбовской области за разбой. Однако, как выяснилось, не все это соответствует действительности. А судимости у него вообще нет — просто Сергея Кузнецова, который встречается с балериной, перепутали с его тезкой.

Как удалось выяснить ФАН, в Тамбовской области в 2001 году действительно по уголовной статье «Кража группой лиц по предварительному сговору» проходил некий Сергей Кузнецов, родившийся в один день с женихом Анастасии. Разница у них одна — Кузнецов из Тамбова рожден в городе Мичуринск и является гражданином России. Любовник Насти на тот момент был гражданином Украины, он родился в Житомире, а проживал в Мелитополе.

Сергей профессионально занимался рукопашным боем. Позже работал тренером по бойцовым искусствам, владел пусть небольшим, но своим клубом «Спарта». Тренировал ребят и вывозил их на соревнования по Украине, России, странам СНГ. Клуб прекратил свое существование после переворота на Украине в 2014 году.

Что же касается розыска, то любимый мужчина Анастасии Волочковой действительно находится в розыске на Украине как подозреваемый в экстремизме и терроризме. Дело в том, что Кузнецов состоял в Коммунистической партии Украины. И во время переворота, как и большинство коммунистов занял «антимайданную» позицию. Был против разрыва связей с Россией. Выступал против перехода на «украинскую мову» как на единственный государственный язык, что естественно — он является носителем именно русского языка.

Кроме того, ездил в Донец и Луганск, оказывая поддержку местному населению. В 2015 году против Кузнецова было возбуждено уголовное дело по экстремистской статье, но он скрылся от досудебного расследования, переехав в Россию. А в 2019 году стал вообще недосягаем для украинских спецслужб, приняв российское гражданство.

Напомним, Анастасия Волочкова вместе со своим любовником попали в линейный отдел полиции Шереметьево сразу после прилета с Мальдив. В самолете она отказалась по требованию бортпроводника надевать маску и устроила скандал.

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Все новости / Шоу-бизнес / Возлюбленного Анастасии Волочковой перепутали с его тезкой-уголовником
волочкова кузнецов тезка
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