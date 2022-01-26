Японская Toyota презентовала обновленный внедорожник Sequoia

Токио, 26 января. Автомобилестроительная компания из Японии продемонстрировала общественности внедорожник Sequoia третьей генерации.

Концерн Toyota построил SUV на архитектуре TNGA-F, которая применяется при конструировании популярного Land Cruiser 300. Помимо этого, инженеры марки унифицировали перед машины с пикапом Tundra.

Так, новинка взяла аналогичные фары, капот и передние крылья. Однако транспортное средство отличается от пикапа последнего поколения другим внешним видом бампера и дизайном решетки. Помимо этого, на Sequoia устанавливают светодиодные фонари.

Интерьер машины может похвастаться настраиваемой виртуальной приборкой на 12,3 дюйма, а также крупным сенсорным дисплеем мультимедийной системы на 14 дюймов. «Начинка» внедорожника включает бензиновый мотор на 3,5 литра мощностью 394 л.с., а также электродвигатель. Общая отдача гибридного силового агрегата достигает 443 л.с. Установка работает в паре с АКПП на десять передач.

Некоторое время назад автопроизводитель представил публике спортивную версию хетчбэка GR Yaris в модификации под названием GRMN. Автомобиль получил агрессивный экстерьер и более мощные технические составляющие.