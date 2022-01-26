Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 15:34
15:33
Происшествия
На парковке гипермаркета «Лента» в Петербурге загорелась машина
15:32
Общество
Отбывающая на олимпиаду керлингистка Ковалева зачислилась в Росгвардию
15:32
Экономика
Путин подчеркнул надежность поставок российского газа в Италию
15:31
Политика
Когда политика берет верх: почему за антироссийские санкции будет расплачиваться Европа, а не США
15:30
Экономика
Эксперт Михайлова рассказала о преимуществах дальневосточного рынка труда
15:30
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве в центре Афин
15:30
Видео
Жители села Селезнево рассказали о «грехах» родителей выставленного на 20-градусный мороз ребенка
15:28
Общество
Blizzard начала собирать команду для разработки новой игры
15:26
Экономика
HR-менеджер Лимонова назвала наиболее востребованные в РФ специальности
15:25
Политика
США планируют найти для Европы источники газа в обход России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Японская Toyota презентовала обновленный внедорожник Sequoia

  /   Обновлено: 26 января 2022 14:42
Экономика
Японская Toyota презентовала обновленный внедорожник Sequoia
toyota.com  /  Toyota Motor Sales

Токио, 26 января. Автомобилестроительная компания из Японии продемонстрировала общественности внедорожник Sequoia третьей генерации.

Концерн Toyota построил SUV на архитектуре TNGA-F, которая применяется при конструировании популярного Land Cruiser 300. Помимо этого, инженеры марки унифицировали перед машины с пикапом Tundra.

Так, новинка взяла аналогичные фары, капот и передние крылья. Однако транспортное средство отличается от пикапа последнего поколения другим внешним видом бампера и дизайном решетки. Помимо этого, на Sequoia устанавливают светодиодные фонари.

Интерьер машины может похвастаться настраиваемой виртуальной приборкой на 12,3 дюйма, а также крупным сенсорным дисплеем мультимедийной системы на 14 дюймов. «Начинка» внедорожника включает бензиновый мотор на 3,5 литра мощностью 394 л.с., а также электродвигатель. Общая отдача гибридного силового агрегата достигает 443 л.с. Установка работает в паре с АКПП на десять передач.

Некоторое время назад автопроизводитель представил публике спортивную версию хетчбэка GR Yaris в модификации под названием GRMN. Автомобиль получил агрессивный экстерьер и более мощные технические составляющие.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Японская Toyota презентовала обновленный внедорожник Sequoia
toyota авто внедорожник land cruiser 300 Tundra Sequoia
Комментировать