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Подмосковье — в пятерке самых популярных у туристов регионов

Общество
Подмосковье — в пятерке самых популярных у туристов регионов
Федеральное агентство новостей  /  Софья Нисковская

Москва, 26 января. Московская область вошла в ТОП-5 рейтинга самых популярных туристических направлений. Рейтинг наиболее популярных у туристов российских регионов составила национальная система бронирования Bronevik.com совместно с единой системой управления системами бронирования Travelline.

Туристов привлекает транспортная доступность, близость к столице, многообразие исторических и культурных памятников, сообщает издание «Вести Подмосковья». В городах Дмитров, Коломна, Сергиев Посад россияне любят проводить каникулы и деловые мероприятия. В 2021 году бронирование в Подмосковье выросло в три раза.

В первую пятерку также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Ранее ФАН рассказывал о включении 32 фермерских хозяйств в туристические маршруты Подмосковья. Это было сделано в рамках поддержки программы развития сельского туризма.

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туристы подмосковье рейтинг бронирование
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