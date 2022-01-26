Подмосковье — в пятерке самых популярных у туристов регионов

Москва, 26 января. Московская область вошла в ТОП-5 рейтинга самых популярных туристических направлений. Рейтинг наиболее популярных у туристов российских регионов составила национальная система бронирования Bronevik.com совместно с единой системой управления системами бронирования Travelline.

Туристов привлекает транспортная доступность, близость к столице, многообразие исторических и культурных памятников, сообщает издание «Вести Подмосковья». В городах Дмитров, Коломна, Сергиев Посад россияне любят проводить каникулы и деловые мероприятия. В 2021 году бронирование в Подмосковье выросло в три раза.

В первую пятерку также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Ранее ФАН рассказывал о включении 32 фермерских хозяйств в туристические маршруты Подмосковья. Это было сделано в рамках поддержки программы развития сельского туризма.