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Самарская студентка завоевала титул Miss World Beauty
Общество
Самарская студентка завоевала титул Miss World Beauty
flickr.com  /  nagarik

Скопье, 26 января. В столице Северной Македонии завершился фестиваль красоты, моды и таланта Wоrld beauty 2022.

Престижное мероприятие, которое проходило под эгидой Всемирной ассоциации фестивалей (WAF) с 7 по 11 января на сцене Народного театра Македонии в Скопье, завершилось триумфом студентки из Самары Яны Богатовой. Она удостоилась главной награды Grand-Prix Miss World Beauty, сообщает «Волга Ньюс». Богатова теперь сможет побороться за титул «Мисс Вселенная 2022», представляя не только свою родную Самару, но и всю Россию.

Ранее ФАН сообщал о переносе проведения финала конкурса красоты «Мисс Мира», который должен был состояться в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Такое решение было принято из-за выявления коронавируса сразу у нескольких участниц.

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