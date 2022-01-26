Телеведущий Борис Корчевников рассказал об алкоголизме отца

Москва, 26 января. Телеведущий Борис Корчевников признался в непростых отношениях с отцом Вячеславом Орловым. Артист рассказал, каким запомнил покойного родителя.

Корчевников каждую неделю общается с российскими знаменитостями на личные темы в программе «Судьба человека». В одном из последних эпизодов артист неожиданно затронул собственные переживания.

«Мой папа много что скрывал от меня. И, в частности, мою сестру. Его дочку от другого брака. Папа мой пил, много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни», — вспомнил телеведущий.

Корчевников отметил, что много думал о том, почему его родитель так поступал. В итоге он предположил, что потерял отца из-за того, что ему было непросто переносить свои переживания.

«Вообще это тяжело в себе носить. Начинаешь и выпивать. Заливаешь и заливаешь», — поделился Корчевников.

Телеведущий рос без отца до 13 лет, лишь в этом возрасте он познакомился с родителем, у которого в тот момент уже была взрослая дочь. Орлов скончался в 2015 году.

Ранее Корчевников рассказывал о матери. По словам телеведущего, он не смог жениться из-за строгого отношения родительницы к его невестам. Телеведущая Ксения Стриж призвала артиста относиться к браку менее серьезно и заявила, что тот никому не будет нужен в старости.