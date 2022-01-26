Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 15:34
15:33
Происшествия
На парковке гипермаркета «Лента» в Петербурге загорелась машина
15:32
Общество
Отбывающая на олимпиаду керлингистка Ковалева зачислилась в Росгвардию
15:32
Экономика
Путин подчеркнул надежность поставок российского газа в Италию
15:31
Политика
Когда политика берет верх: почему за антироссийские санкции будет расплачиваться Европа, а не США
15:30
Экономика
Эксперт Михайлова рассказала о преимуществах дальневосточного рынка труда
15:30
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве в центре Афин
15:30
Видео
Жители села Селезнево рассказали о «грехах» родителей выставленного на 20-градусный мороз ребенка
15:28
Общество
Blizzard начала собирать команду для разработки новой игры
15:26
Экономика
HR-менеджер Лимонова назвала наиболее востребованные в РФ специальности
15:25
Политика
США планируют найти для Европы источники газа в обход России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

NOVA: члены ООН ведут дебаты вокруг назначения нового посланника в Ливии

Весь мир
NOVA: члены ООН ведут дебаты вокруг назначения нового посланника в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / wikipedia.org

Нью-Йорк, 26 января. Итальянское информационное агентство NOVA сообщило, что в ООН проходят дебаты по поводу назначения нового посланника в Ливии на смену занимавшему эту должность Яну Кубишу.

Последний объявил о своей внезапной отставке незадолго до намеченных на 24 декабря 2021 года выборов, которые так и не состоялись. В результате сейчас североафриканское государство вновь переживает острый политический кризис.

«В настоящее время наблюдаются разногласия по поводу нового посланника ООН в Ливии», — сообщил агентству дипломатический источник.

После отставки Кубиша международную организацию в Триполи представляет американский политик Стефани Уильямс, временно возглавляющая миссию МООНПЛ в качестве советника Генерального секретаря Антонио Гутерреша. Однако к настоящему моменту официальной замены Яну Кубишу так и не произошло.

«Если они назначат нового посланника, Уильямс уйдет», — добавил источник, исключив возможность того, что она займет данную должность.

Около недели назад советник ООН в Ливии встретилась в Москве с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым. В ходе встречи американскому дипломату указали на дестабилизирующую роль миссии Организации Объединенных Наций в африканском государстве.

Ранее Международная редакция ФАН провела расследование о преступных схемах спекулирования ливийской нефтью. В статье описано непосредственное участие в них американского дипломата Стефани Уильямс.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / NOVA: члены ООН ведут дебаты вокруг назначения нового посланника в Ливии
оон ливия
Комментировать