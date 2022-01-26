NOVA: члены ООН ведут дебаты вокруг назначения нового посланника в Ливии

Нью-Йорк, 26 января. Итальянское информационное агентство NOVA сообщило, что в ООН проходят дебаты по поводу назначения нового посланника в Ливии на смену занимавшему эту должность Яну Кубишу.

Последний объявил о своей внезапной отставке незадолго до намеченных на 24 декабря 2021 года выборов, которые так и не состоялись. В результате сейчас североафриканское государство вновь переживает острый политический кризис.

«В настоящее время наблюдаются разногласия по поводу нового посланника ООН в Ливии», — сообщил агентству дипломатический источник.

После отставки Кубиша международную организацию в Триполи представляет американский политик Стефани Уильямс, временно возглавляющая миссию МООНПЛ в качестве советника Генерального секретаря Антонио Гутерреша. Однако к настоящему моменту официальной замены Яну Кубишу так и не произошло.

«Если они назначат нового посланника, Уильямс уйдет», — добавил источник, исключив возможность того, что она займет данную должность.

Около недели назад советник ООН в Ливии встретилась в Москве с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым. В ходе встречи американскому дипломату указали на дестабилизирующую роль миссии Организации Объединенных Наций в африканском государстве.

Ранее Международная редакция ФАН провела расследование о преступных схемах спекулирования ливийской нефтью. В статье описано непосредственное участие в них американского дипломата Стефани Уильямс.