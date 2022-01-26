Путин объявил о сроках выхода России на углеродную нейтральность

Москва, 26 января. Россия планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках телемоста с представителями крупных итальянских компаний.

Глава государства подчеркнул, что на базе ветрогенерации в Мурманске будет производиться зеленый водород. Затем сырье отправится на экспорт в страны Европы. Путин также добавил, что Италия инвестировала порядка 500 млн евро в строительство ветропарков в некоторых регионах страны.

«За последнее время Россия предприняла ряд важных шагов по созданию низкоуглеродной экономики. Планируем выйти на углеродную нейтральность к 2060 году», — подчеркнул российский лидер.

В ноябре 2021 года кабмин принял план достижения углеродной нейтральности. Таким образом, РФ сможет планомерно снижать выбросы парниковых газов.