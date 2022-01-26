Погребинский оценил планы Тель-Авива на эвакуацию 70 тысяч евреев из Украины

Киев, 26 января. Нагнетание ситуации вокруг Украины с раздуванием мифа о неизбежном военном вторжении заставляют некоторые страны совершать уж совсем неадекватные поступки.

Пока США, Канада, Австралия, Германия и прочие представители западного мира собираются в срочном порядке вывозить своих дипломатов из Украины, Израиль решил пойти дальше и разрабатывает планы по эвакуации чуть ли не всех украинских евреев. И если в истории с дипломатами еще прослеживается какая-то политическая подоплека, то размышления израильских экспертов, некоторые из которых открыто работают на правительство, уже попахивают абсурдом. Либо это попытка поднять градус напряжения в ситуации с Украиной, либо признак реальной угрозы.

О новом витке нагнетания обстановки вокруг «украинского вопроса» подписчикам канала «Соловьев LIVE» рассказал украинский политолог Михаил Погребинский, отметив, что он больше склоняется к тому, что Тель-Авив решил подыграть своим западным партнерам в информационной кампании против России. Хотя не стоит исключать и такого варианта, что это какая-то личная инициатива отдельного политика или журналиста.

Невские Новости / Мурашова Кристина

Эксперт выразил уверенность в том, что никаких военных действий не будет, а медиа-кампанию с мифическим вторжением на Украину запустили оппоненты Байдена из либерального крыла Белого дома, не желающие, чтобы он выполнял требования России по гарантиям безопасности. В том, что американский президент собирается пойти на уступки, уже ни у кого нет сомнений. Чем ближе срок окончательного ответа на ультиматум Москвы, тем выше градус истерии вокруг Украины, причем в эту кампанию вписываются все больше европейских стран. Примкнул к общей группе «паникеров», по всей видимости, и Израиль.

«США готовы идти на уступки, но они довели ситуацию до того, что загнали себя в угол. Они же согласились рассмотреть требования, то есть еще до игры согласились на некий компромисс. Этот компромисс, даже самый маленький будет выглядеть настоящей зрадой и для оппонентов Байдена в демократическом лагере, и для республиканцев, которые спят и видят, как президент проваливает очередной свой проект, а демократы проваливают промежуточные выборы в Конгресс. Некоторые «партнеры» в США дико реагируют на любую уступку. Кто-то вообще считает, что уже сам разговор — это большая уступка и выражает своей недовольство. Польша, Прибалтика, теперь еще и Чехия — все выражают недовольство той самой воинственной истерией, пытаясь сорвать диалог США и РФ. Более того, в эту историю вписывается и Израиль, по крайней мере косвенно. Мне друг из Израиля прислал статью, в которой какой-то связанный с верхами эксперт на полном серьезе рассуждает об эвакуации 70 тысяч евреев из Украины. Это планы Тель-Авива такие? Это же полный абсурд. Бегут уже все, только пока виртуально», — эмоционально отметил Погребинский.

Ранее политолог Сергей Михеев предупредил украинцев о планах США взорвать их ГТС.