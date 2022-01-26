В Париже стартовала встреча политсоветников «нормандской четверки»

Париж, 26 января. Нормандские переговоры стартовали во французской столице. Информация об этом появилась на официальном сайте российского посольства.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, он надеется на максимально возможную результативность, которую может принести данная встреча политических советников в Париже.

Известно, что стороны нормандских переговоров намерены обсудить украинский кризис и способы его разрешения.

Ранее сообщалось, что Киев не будет проводить прямых переговоров с Луганской и Донецкой народными республиками. Соответствующее заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.