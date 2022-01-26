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Американский флот угрожает югу России из Ионического моря

  /   Обновлено: 26 января 2022 14:42
Весь мир
Американский флот угрожает югу России из Ионического моря
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Как заявляет пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, начавшиеся 24 января в Средиземном море широкомасштабные военно-морские учения «Удар Нептуна — 22» не связаны с эскалацией вокруг Украины. По его словам, их планирование началось еще в 2020 году, когда проблема конфликта не стояла на повестке дня. Правда, как оговорился Кирби, в окончательном варианте плана маневров «текущая напряженность в Европе из-за неопределенности относительно намерений России в отношении Украины учитывалась при принятии решения о продолжении учений». То есть, без Киева все же не обошлось.

Согласно оповещению NОТАМ, которым во всем мире принято предупреждать об опасности в определенных районах, возникающей из-за природных изменений или изменений технического характера (к ним отнесены и военные учения), «Удар Нептуна» разворачивается на огромной территории. Она включает в себя две трети Адриатического моря, Сицилийский пролив Средиземного моря и практически полностью Ионическое море, включая западную часть острова Крит. Пентагон анонсировал отработку экипажами кораблей самого широкого спектра задач, которые своим составом сил может решать авианосная ударная группа.

Необоронительный характер учений кроется даже в названии, еще больше об этом говорит состав американской корабельной группировки. Она представлена Первой авианосной ударной группой (CVW-1) во главе с авианосцем CVN-75 Harry S. Truman, который имеет на борту 1-е палубное авиационное крыло (CVW-1) из 28 истребителей F/A-18E/F Super Hornet, 28 истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet, шести самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D, двух палубных транспортных самолетов C-2A, шести противолодочных вертолетов MH-60S и пяти поисково-спасательных вертолетов MH-60R. Такой пестрый набор авиации определяет боевые — и в первую очередь ударные — возможности авианосца.

Истребители и истребители-бомбардировщики, имеющиеся на корабле, способны наносить ракетные удары на дальность порядка тысячи километров от своего «плавучего аэродрома». В арсенале авианосца имеются свободнопадающие ядерные бомбы В-61, планирующие корректируемые авиабомбы, противокорабельные ракеты и многое другое. Оружие и дальность действия палубной авиации придает авианосцу способность действовать как по морским, так и по наземным целям, в том числе удаленным от береговой черты.

Кроме того, в составе авианосного соединения действуют корабли боевого прикрытия: ракетный крейсер CG-56 San Jacinto, ракетные эсминцы из состава 28-й эскадры — DDG-67 Cole, DDG-96 Bainbridge, DDG-107 Gravely и DDG-109 Jason Dunham. Появилась информация, что из испанской военно-морской базы Рота в Средиземное море вышел еще один американский ракетный эсминец — DDG-71 Ross. Помимо кораблей ВМС США в составе группировки отмечен норвежский фрегат F-310 Fridtjof Nansen. Все эти корабли имеют мощный ракетный комплекс, включающий в себя крылатые ракеты для ударов по наземным целям, противолодочные ракеты для поражения надводных кораблей и подводных лодок, а также зенитные ракеты для отражения воздушных атак противника.

Типовой вариант боевой загрузки для ракетного крейсера включает в себя 26 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk, 16 противолодочных ракет ASROC и 80 зенитных ракет Standard-2ER. Типовой вариант загрузки ракетных эсминцев в ударном варианте включает в себя 56 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk и 34 зенитные ракеты Standard-2ER.

Современные модификации BGM-109 Tomahawk способны наносить удары на дальность до 2 500 км (в ядерном оснащении) или на 1 600 км (с конвенционной боевой частью), что позволяет американской авианосной группе в Ионическом море создавать ракетную угрозу для российской гражданской и военной инфраструктуры на юге от Севастополя до Волгограда. Всего авианосная ударная группа может иметь до 250 крылатых ракет. Если к ней присоединится эсминец Ross, количество боеприпасов может превысить три сотни.

Вне всякого сомнения, столь мощная группировка развернута на позициях потенциального пуска крылатых ракет и взлета палубной авиации исключительно для психологического давления на руководство России в период переговорного процесса. На нем по инициативе РФ обсуждаются гарантии безопасности в условиях безостановочного продвижения НАТО на восток.

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