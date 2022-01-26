Жители села Селезнево рассказали о «грехах» родителей выставленного на 20-градусный мороз ребенка

Кадры замерзающего на морозе пятилетнего мальчика всполошили всю Россию. В Алтайском крае начались масштабные проверки по факту издевательства над несовершеннолетними.

На прошлой недели в Сети появились резонансная видеозапись. На ней обнаженный ребенок плачет на улице в 20-градусный мороз. Оказалось, что подобными методами проходит воспитание детей в селе Селезнево. Кадры показали на всех федеральных каналах, а за историю взялся глава СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело против родителей.

Местные жители замечали ненормальное поведение в семье подозреваемых еще до появления скандального видео. Заведующая местного фельдшерско-акушерского пункта Елена Коростелева призналась, что незадолго до инцидента она проводила осмотр несовершеннолетних. Врач отметила нарушения психического развития, недовес и побои.

«С участковым, когда приехали смотреть, ребятишки старшие были все избиты. Понимаете, я заплакала. Я 30 лет здесь работаю. Всякие семьи были. Но такого я не видела никогда», — вспоминает женщина.

Дети были изъяты из семьи, сейчас они находятся под наблюдением специалистов. Соседи рассказали, что органы опеки и ранее отделяли несовершеннолетних от родителей, но возвращали назад.

«Как обычно — неблагополучная семья. Это уже не первый раз. Мы уже все говорили. Дети теперь если в безопасности, мы даже очень рады. А родителям, что будет, то и будет. Пусть несут свое наказание за все грехи. Над детьми так нельзя издеваться», — заявила местная жительница.

По мнению соседей, семья пострадавшего мальчика заслуживает наказания и должна понести уголовную ответственность.