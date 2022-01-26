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Российский президент указал на минимальный уровень безработицы в стране

Экономика
Российский президент указал на минимальный уровень безработицы в стране
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 26 января. Глава государства Владимир Путин прокомментировал текущий уровень безработицы в стране.

Сейчас в России фиксируется минимальный уровень безработицы, заявил президент. Он отметил во время встречи с итальянским бизнесом, что соответствующий показатель равняется в настоящее время 4,3%.

Российский лидер ранее говорил, что уровень безработицы в РФ до пандемии коронавирусной инфекции находился в пределах 4,5%-4,6%. Впоследствии же наблюдалось его снижение к диапазону от 4,3% до 4,4%.

По словам Путина, данная тенденция говорит о стабильности макроэкономической ситуации в Российской Федерации. Также глава государства отмечал, что национальная экономика реабилитировалась от негативных эффектов COVID-19 стремительнее, чем многие другие страны.

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