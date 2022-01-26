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Сатановский: пьяная выходка «Василя и Миколы» может привести к войне в Донбассе

Армия
Сатановский: пьяная выходка «Василя и Миколы» может привести к войне в Донбассе
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 26 января. Возобновление активных боевых действий в Донбассе может начаться по какой-то случайности, допущенной нетрезвыми бойцами ВСУ, заявил политолог Евгений Сатановский.

Стоит отметить, что Киев не собирается отказываться от силового захвата Донбасса. В последнее время ВСУ активно стягивают к линии соприкосновения запрещенные вооружения и размещают там бронетехнику. Эксперты убеждены, что киевские власти могут начать полномасштабное наступление. Он назвал возможных виновников эскалации конфликта в Донбассе

«Я вижу достаточно высокой угрозу продолжения эскалации, чреватую абсолютно чем угодно, не зависящую от Байдена, Блинкена и даже от Пентагона, а от какого-нибудь пьяного Василя или Миколы, который решит шандарахнуть по Донецку», – объяснил политолог.

Он предупредил, что если пьяная выходка бойцов ВСУ приведет к войне, то Киев может традиционно попытаться возложить ответственность за это на Россию. Он напомнил, что в прошлом подобное происходило неоднократно, поэтому Москва должна быть готова к выпадам в свою сторону.

«Потом все будут хвататься за головы и пытаться понять, что произошло, и говорить, что это специально Путин организовал. Петров и Баширов заползли и ударили», – иронично отметил Сатановский.

Ранее в ДНР заявили, что республика готова к любым агрессивным действиям Киева. Разведка ополчения зафиксировала переброску ВСУ топлива и боеприпасов к линии разграничения, передает «Царьград».

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Все новости / Армия / Сатановский: пьяная выходка «Василя и Миколы» может привести к войне в Донбассе
Киев донбасс сатановский
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