Москва, 26 января. Возобновление активных боевых действий в Донбассе может начаться по какой-то случайности, допущенной нетрезвыми бойцами ВСУ, заявил политолог Евгений Сатановский.

Стоит отметить, что Киев не собирается отказываться от силового захвата Донбасса. В последнее время ВСУ активно стягивают к линии соприкосновения запрещенные вооружения и размещают там бронетехнику. Эксперты убеждены, что киевские власти могут начать полномасштабное наступление. Он назвал возможных виновников эскалации конфликта в Донбассе

«Я вижу достаточно высокой угрозу продолжения эскалации, чреватую абсолютно чем угодно, не зависящую от Байдена, Блинкена и даже от Пентагона, а от какого-нибудь пьяного Василя или Миколы, который решит шандарахнуть по Донецку», – объяснил политолог.

Он предупредил, что если пьяная выходка бойцов ВСУ приведет к войне, то Киев может традиционно попытаться возложить ответственность за это на Россию. Он напомнил, что в прошлом подобное происходило неоднократно, поэтому Москва должна быть готова к выпадам в свою сторону.

«Потом все будут хвататься за головы и пытаться понять, что произошло, и говорить, что это специально Путин организовал. Петров и Баширов заползли и ударили», – иронично отметил Сатановский.

Ранее в ДНР заявили, что республика готова к любым агрессивным действиям Киева. Разведка ополчения зафиксировала переброску ВСУ топлива и боеприпасов к линии разграничения, передает «Царьград».