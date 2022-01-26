Лондон, 26 января. Лондон намерен ужесточить санкционную политику против российского государства. Соответствующее заявление сделала британский министр иностранных дел Элизабет Трасс.

По словам главы внешнеполитического ведомства, ограничения могут коснуться и российского лидера Владимира Путина. Трасс подчеркнула, что усиления санкций можно ожидать в течение ближайшего времени.

«Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить (санкциями. — Прим. ФАН.) больше компаний и физлиц в России», — рассказала глава МИД Британии.

Известно, что американский президент Джо Байден ранее заявлял, что не исключает введения санкций против своего российского коллеги.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Соединенные Штаты используют ограничения в отношении российских спецслужб как наказание.