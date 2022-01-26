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Путин заявил об усилиях властей для комфортного развития иностранного бизнеса в РФ

  /   Обновлено: 26 января 2022 14:23
Экономика
Путин заявил об усилиях властей для комфортного развития иностранного бизнеса в РФ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 26 января. Российские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы иностранный бизнес, в том числе итальянский, чувствовал себя в РФ максимально комфортно, заявил президент Владимир Путин. 

Глава государства проводит онлайн-встречу с представителями ведущих компаний Италии. В рамках телемоста участники планируют обсудить торговлю и инвестиции. Кроме того, Путин добавил, что правительство России уделяет и намерено уделять в будущем приоритетное внимание макроэкономической стабильности в стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал сообщения итальянских СМИ, что предпринимателям европейской страны якобы запретили участвовать в видеоконференции с российским лидером. По его словам, подобные заявления могут быть всего лишь слухами и домыслами. Стоит дождаться реакции со стороны Правительства Италии.

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