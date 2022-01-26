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На Алтае туристы потерпели бедствие во время сплава по реке
Происшествия
На Алтае туристы потерпели бедствие во время сплава по реке
wikipedia.org  /  Doogal/Общественное достояние

Горно-Алтайск, 26 января. Сотрудники МЧС РФ по Алтаю спасли группу туристов, совершавших сплав по реке Катунь в Чемальском районе.

О том, что туристы на аэролодке «Север 750» потерпели крушение и нуждаются в экстренной эвакуации дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтаю узнала 17 января. Для спасения людей к месту инцидента была направлена сводная группа из 12 человек от Алтайского поисково-спасательного отряда, 5-й пожарно-спасательной части, ГИМС, а также волонтеры. Туристы были спасены, сообщают «Новости Алтая».

Позже выяснилось, что аэролодка туристов не была зарегистрирована в установленном порядке в ГИМС, судоводитель не имел удостоверения на право управления маломерным судном, поэтому все спасенные были привлечены к административной ответственности в виде штрафа по статье 11.8, часть 2 и часть 3 на общую сумму 25 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал о спасении сотрудниками МЧС московских туристов в горах Кабардино-Балкарии. Для эвакуации людей из района, где начался камнепад, пришлось использовать вертолет. Один из 8 туристов получил ранения и был доставлен в больницу.

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мчс спасение сплав
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